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MakerDAO yeniden markalaşmaya gidiyor: İşte yeni adı

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Önde gelen DeFi platformu MakerDAO, dikkat çekici dönüşüm hamlesini açıkladı. Gerçekleşen dönüşümle birlikte MakerDAO'nun adı Sky olarak değişiyor. Dönüşümle ayrıca DAI stablecoini artık Sky Dollar (USDS) olarak güncelleniyor.

MakerDAO, köklü bir değişim sürecine giriyor. Adını Sky olarak güncelleyen MakerDAO, DAI stablecoinini Sky Dollar (USDS) ile değiştirme imkanı sunuyor ve aynı zamanda yeni SKY tokenı ile kullanıcılarına ödül fırsatı tanıyor.

Sky Dollar Ve SKY Token İle DeFi Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Öncü DeFi ve stablecoin projelerinden MakerDAO, köklü bir değişim sürecine adım attı. Proje, mevcut DAI stablecoinini kullanıcıların tercihine bağlı olarak Sky Dollar (USDS) ile değiştirme imkânı sunuyor. Bu dönüşüm, MakerDAO'nun "Endgame" stratejisinin kritik bir parçası olarak, DAI sahiplerine yeni çıkarılan SKY tokenı ile ödül kazanma fırsatı veriyor.

Yeniden yapılanma kapsamında, MakerDAO'nun yönetim tokenı MKR da önemli bir değişikliğe uğruyor. Şu an 2.129 dolar değerindeki MKR, 1:24.000 oranında SKY tokenına dönüştürülebilecek. Yöneticiler tarafından yapılan açıklamaya göre bu hamle projenin kullanıcı tabanını genişletmeyi ve yönetişime katılımı artırmayı hedefliyor.

Sky.money platformu üzerinden USDS temin eden kullanıcılar, SKY tokenları kazanabilecek. Platform aynı zamanda ETH, USDC ve USDT'nin USDS ile takas edilmesine olanak tanıyor. İlerleyen dönemlerde, kullanıcıların farklı merkezi olmayan projelerden de token elde edilebileceği belirtiliyor.

MakerDAO'nun kurucusu Rune Christensen, SKY token ödüllerinin katılımcı USDS sahiplerine yıllık 600 milyon SKY olarak dağıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte, kullanıcılar dilerlerse mevcut Tasarruf Oranı sistemini kullanarak, DAI varlıklarını özel bir akıllı sözleşmede tutup faiz kazanmaya devam edebilecekler. Christensen, bu ödüllerin ve faiz oranlarının bazı ülkelerde ve VPN kullanıcıları için erişime kapalı olduğu açıkladı.

Mevcut DAI ve MKR tokenları kullanımda kalmaya devam edecek. Kullanıcılar, eski ve yeni tokenlar arasında seçim yapma özgürlüğüne sahip olacaklar. MakerDAO yönetimi, öngörülebilir bir gelecekte her iki tokenın da varlığını sürdüreceğini ifade etti.

MakerDAO ekosistemindeki küçük ölçekli merkezi olmayan kuruluşlar olan SubDAO'lar, artık "Stars" olarak adlandırılıyor. Bu yıldızlar arasında ilk sırada yer alan Spark, yaklaşan SPK token dağıtımı öncesinde ilgi odağı haline geldi.

Christensen, Sky Ekosistemi'nin yasal altyapısının, Sky Governance'ın dış etkilerden bağımsız olarak merkezi olmayan kararlar almasını destekleyecek şekilde tasarlandığını vurguladı. MakerDAO, 5,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle, USDT ve USDC'nin ardından üçüncü büyük stablecoin konumunda bulunuyor. DeFiLlama verilerine göre MakerDAO'nun toplam değeri 4,5 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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