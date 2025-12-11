Lead Bank, Loop Crypto'yu kadrosuna kattı

Haberler

Güncelleme:
Andreessen Horowitz destekli Lead Bank, ödemeler ve stablecoin alanındaki büyümeden pay almak için Loop Crypto ile güçlerini birleştirdi. Ortaklık, finansal sistemin verimliliğini ve hızını artırmayı amaçlıyor.

Kripto ödeme girişimi Loop Crypto, beklenen stablecoin büyümesinden yararlanmak amacıyla Lead Bank ile stratejik bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu ortaklığın kripto ödemelerini ölçeklendirmeyi ve geleneksel bankacılık altyapısıyla birleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Asırlık Bankadan Stablecoin ve Blockchain Hamlesi

Loop Crypto Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Eleni Steinman, blog yazısında yaptığı açıklamada, "Stablecoin ve kripto ödemelerindeki çalışmalarımızı ölçeklendirmek için Lead ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Steinman, bu teknolojinin finansal sistemi daha hızlı, verimli ve güvenli hale getireceğini vurguladı.

Missouri merkezli 97 yıllık bir yerel banka olan Lead Bank, son yıllarda odağını finansal teknoloji ve kripto şirketlerine çevirdi. Jackie Reses liderliğindeki bir grup teknoloji yöneticisi bankayı 2022 yılında satın aldı. Banka, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği B Serisi yatırım turunda 70 milyon dolar fon toplayarak değerlemesini 1,47 milyar dolara taşıdı. Yatırımcılar arasında Andreessen Horowitz (a16z), ICONIQ, Greycroft, Ribbit Capital, Coatue, Khosla Ventures ve Zeev Ventures bulunuyor.

Loop Crypto ise bu yılın başlarında, bir kısmı a16z tarafından sağlanan toplam 6 milyon dolarlık yatırım aldığını açıklamıştı. Yeni anlaşmayla Lead Bank'ın mevcut altyapısı ve geleneksel bağları, Loop Crypto'nun stablecoin işleme gücüyle entegre edilecek. Visa ve Stripe'ın nisan ayında finansal teknoloji geliştiricilerine sunduğu stablecoin bağlantılı Visa kart projesinde de Lead Bank kurumsal finans ortağı olarak listelenmişti. Steinman, stablecoinlerin hızla büyüyen küresel bir finansal güç olduğunu belirtti.

Burak KÖSE
