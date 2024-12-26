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Kuzey Koreli hackerlar kripto para dünyasını sarsmaya devam ediyor

Kuzey Koreli hackerlar kripto para dünyasını sarsmaya devam ediyor
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Güney Kore, nükleer silah programını finanse etmekle suçlanan 15 Kuzey Koreli BT çalışanına yaptırım kararı aldı. Kuzey Koreli hackerlar 2024 yılında 47 farklı saldırıda toplam 1,34 milyar dolar değerinde kripto para varlığı çaldı. Bu rakam, yıl içinde gerçekleşen tüm kripto hırsızlıklarının yüzde 61'ini oluşturuyor.

Kuzey Kore bağlantılı siber saldırılar, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 102 artış gösterdi. Chainalysis verilerine göre hackerların giderek daha sofistike hale gelen saldırıları, özellikle 50-100 milyon dolar aralığındaki yüksek getirili operasyonlarda yoğunlaşıyor. Bu gelişme, 2025 yılı için kripto ekosisteminin güvenliği konusunda endişeleri artırıyor.

Kripto Hack Saldırılarının Yüzde 61'i Kuzey Kore Kaynaklı

Küresel kripto para piyasası büyük bir tehdit karşı karşıya. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Aralık tarihli açıklamasında, yaptırım uygulanan ajanların "yurt dışı döviz kazandırıcı faaliyetler" yoluyla nükleer füze programını finanse ettiği belirtildi.

313. Genel Büro'dan Kim Cheol-min'in, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada şirketlerinde gizli çalışarak elde ettiği fonları Pyongyang'ın nükleer silah programına aktardığı iddia ediliyor. Kim Ryu Song ise altı yıl içinde 88 milyon dolardan fazla gelir elde etmek için yaptırımları ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya.

Lazarus Group, 600 milyon dolarlık Ronin vakası dahil olmak üzere Web3'teki en kötü şöhretli siber hırsızlıkların başlıca şüphelileri arasında yer alıyor. Chainalysis raporuna göre Kuzey Kore destekli hack gruplarının saldırıları giderek daha karmaşık hale geliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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