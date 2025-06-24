Kurumsal müşterilere DeFi erişimi getiriliyor

Kurumsal dijital varlık saklama devi Anchorage Digital, Porto cüzdan platformuna DeFi özellikleri ekledi. Uniswap protokolüyle gerçekleştirilen entegrasyon, kurumsal yatırımcıların merkeziyetsiz finans dünyasında güvenli token takası ve likidite erişimi sağlamasına imkân tanıyor.

Anchorage Digital Uniswap Entegrasyonunu Duyurdu

Kripto para saklama hizmetleri alanında faaliyet gösteren Anchorage Digital, kurumsal müşterilerine yönelik Porto isimli cüzdan çözümüne merkeziyetsiz finans (DeFi) yetenekleri eklediğini açıkladı. Yapılan bu geliştirme ile kurumlar, cüzdanları üzerinden doğrudan varlık takası (swap) gerçekleştirebilecek ve merkeziyetsiz likidite havuzlarına erişim sağlayabilecek. Bu yeni işlevsellik, Ethereum Blockchain ağının en büyük merkeziyetsiz borsası olan Uniswap ile kurulan teknik bir entegrasyon sayesinde mümkün hale geldi.

Anchorage Digital Kurucu Ortağı ve CEO'su Nathan McCauley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu iş birliğinin önemine dikkat çekti. McCauley, entegrasyonun kurumsal yatırımcılara, güvenlik standartlarından taviz vermeden kripto para piyasasının dinamik hızında hareket etme imkânı sunduğunu ifade etti. Şirketin Porto cüzdanını aktif olarak kullanan projeler arasında Maple Finance, Sui Foundation ve merkeziyetsiz borsa platformu dYdX gibi isimler yer alıyor. Kurumsal odaklı saklama ve cüzdan altyapısı pazarında Anchorage Digital, Blockdaemon, Fireblocks, Consensys ve Fordefi gibi diğer hizmet sağlayıcılarla rekabet ediyor.

Kurumsal DeFi, genel olarak bankalar, varlık yönetim firmaları ve hedge fonları gibi düzenlemelere tabi finansal kuruluşların merkeziyetsiz ekosistemlere katılımını tanımlamak için kullanılıyor. Bu gelişmekte olan sektör, DeFi protokollerinin sunduğu şeffaflık ve erişilebilirlik ile kurumsal yapıların zorunlu kıldığı uyumluluk, risk yönetimi ve yönetişim standartlarını tek bir potada eritmeyi hedefliyor. Sektör verilerine göre Uniswap protokolünde kilitli bulunan toplam değer (TVL) yaklaşık 4,57 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. TVL metriği, bir DeFi projesinin likiditesini ve genel sağlığını anlamada önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

San Francisco merkezli Anchorage Digital, 2021 yılının Aralık ayında Andreessen Horowitz ve Apollo Funds gibi yatırım devlerinin öncülük ettiği bir fonlama turunda 350 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 3 milyar dolara yükseltmişti. Anchorage Digital ayrıca dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, dijital varlık saklama hizmetleri için Anchorage Digital ile bir iş birliği yürütüyor. Küresel çapta dijital varlıklara yönelik yasal çerçevelerin belirginleşmesiyle birlikte kurumsal firmaların kripto paralara olan ilgisi de artış gösteriyor.