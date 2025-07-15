Kurumlar ve bireysel kripto para yatırımcıları farklı stratejiler izliyor

Kurumlar ve bireysel kripto para yatırımcıları farklı stratejiler izliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wintermute'un 2025 boğa piyasası raporu, kripto para dünyasında çığır açan bir gelişmeyi ortaya koydu. Kurumlar Bitcoin ve Ethereum'a odaklanırken bireysel yatırımcılar memecoinlere yöneliyor. Büyük kripto para tahsisindeki fark rekor seviyede 30 yüzde puana ulaştı. Bu ayrışma, piyasanın olgunlaştığını gösteren en önemli işaret olarak gösteriliyor.

Kripto para dünyasında köklü bir değişim yaşanıyor. Geçmiş yıllarda benzer stratejiler izleyen kurumsal ve bireysel yatırımcılar, artık tamamen farklı tercihlerde bulunuyor. Bu gelişme, kripto piyasasının olgunlaşma sürecinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Kurumlar Bitcoin Alırken Bireysel Yatırımcılar Memecoinleri Tercih Ediyor

Wintermute'un kapsamlı raporu, 2025'in ilk yarısında yaşanan bu ayrışmayı net şekilde ortaya koydu. Kurumlar ana kripto para birimlerini yüzde 67 oranında portföylerinde tutarken, bireysel yatırımcılar bu oranı yüzde 37'ye indirdi.

Kurumsal yatırımcılar, ETF girişleri ve diğer birikim araçları aracılığıyla istikrarlı maruz kalma stratejisi izledi. Bu yaklaşım, Bitcoin ve Ethereum'un makro varlık olarak görülmesini yansıtıyor.

Öte yandan bireysel yatırımcılar yenilikçi projelere yöneldi. BONK, WIF ve POPCAT gibi yeni nesil memecoinler büyük ilgi gördü. Bu trend, geleneksel memecoinlerin DOGE ve SHIB gibi hakimiyetini sarsmaya başladı.

Wintermute CEO'su Evgeny Gaevoy, bu gelişmeyi piyasanın olgunlaşmasının işareti olarak nitelendirdi. Gaevoy, "Yatırımcılar artık aynı trendi takip etmiyor. Kurumlar kriptoyu makro varlık olarak görürken, bireysel yatırımcılar yeniliğe yönelmeye devam ediyor." dedi.

Rapor ayrıca kurumların türev ürünleri benimseme konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. OTC opsiyon hacmi, 2024'ün ilk yarısına kıyasla yüzde 412 artış gösterdi. Bu veri, kurumların riskten korunma ve getiri üretimi için sofistike araçlara kaydığını gösteriyor.

Yılın ikinci yarısı için önemli bir gelişme bekleniyor. SEC'nin ekim ayında spot Dogecoin ETF'leri hakkında vereceği karar, bireysel talebi önemli ölçüde etkileyebilir. Grayscale, REX-Osprey ve Bitwise gibi büyük oyuncular bu yıl başvurularını sundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

Ünlü zincir marketin merkez binasındaki sistem polisleri bile şaşırttı
'LGS'den pis koku geliyor' sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı

Bakan çok kızdı: Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...

Asgari ücrete ara zam sorusuna yanıt: Yapabiliriz ama...

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti

Gösterişli düğünün ardından balayı için gittikleri ülke belli oldu
title