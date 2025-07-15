Kurumlar ve bireysel kripto para yatırımcıları farklı stratejiler izliyor

Kripto para dünyasında köklü bir değişim yaşanıyor. Geçmiş yıllarda benzer stratejiler izleyen kurumsal ve bireysel yatırımcılar, artık tamamen farklı tercihlerde bulunuyor. Bu gelişme, kripto piyasasının olgunlaşma sürecinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Kurumlar Bitcoin Alırken Bireysel Yatırımcılar Memecoinleri Tercih Ediyor

Wintermute'un kapsamlı raporu, 2025'in ilk yarısında yaşanan bu ayrışmayı net şekilde ortaya koydu. Kurumlar ana kripto para birimlerini yüzde 67 oranında portföylerinde tutarken, bireysel yatırımcılar bu oranı yüzde 37'ye indirdi.

Kurumsal yatırımcılar, ETF girişleri ve diğer birikim araçları aracılığıyla istikrarlı maruz kalma stratejisi izledi. Bu yaklaşım, Bitcoin ve Ethereum'un makro varlık olarak görülmesini yansıtıyor.

Öte yandan bireysel yatırımcılar yenilikçi projelere yöneldi. BONK, WIF ve POPCAT gibi yeni nesil memecoinler büyük ilgi gördü. Bu trend, geleneksel memecoinlerin DOGE ve SHIB gibi hakimiyetini sarsmaya başladı.

Wintermute CEO'su Evgeny Gaevoy, bu gelişmeyi piyasanın olgunlaşmasının işareti olarak nitelendirdi. Gaevoy, "Yatırımcılar artık aynı trendi takip etmiyor. Kurumlar kriptoyu makro varlık olarak görürken, bireysel yatırımcılar yeniliğe yönelmeye devam ediyor." dedi.

Rapor ayrıca kurumların türev ürünleri benimseme konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. OTC opsiyon hacmi, 2024'ün ilk yarısına kıyasla yüzde 412 artış gösterdi. Bu veri, kurumların riskten korunma ve getiri üretimi için sofistike araçlara kaydığını gösteriyor.

Yılın ikinci yarısı için önemli bir gelişme bekleniyor. SEC'nin ekim ayında spot Dogecoin ETF'leri hakkında vereceği karar, bireysel talebi önemli ölçüde etkileyebilir. Grayscale, REX-Osprey ve Bitwise gibi büyük oyuncular bu yıl başvurularını sundu.