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Kriptoyu yasaklamak isteyen ülke kapıyı açtı

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Kriptoyu yasaklamak isteyen ülke kapıyı açtı
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2022'de kripto para borsalarının yasaklanmasını öneren Rusya Merkez Bankası, borsalara 22 Kasım'dan itibaren kripto para işlemi yolunu açtı. Bireysel yatırımcılar da 17 Kasım'dan itibaren yılda en fazla 300 bin rubleyle Bitcoin, Ethereum ve USDT alabilecek.

Rusya Merkez Bankası, organize piyasalarda kripto para işlemlerine ilişkin düzenlemenin 22 Kasım'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Borsalar, işlemlere başlamadan önce kurallarını bankaya onaylatacak ve gerçekleşen her işlemi raporlayacak.

Bankanın Ocak 2022'deki yasak önerisinin ardından ülkede kripto paraları mülk olarak tanıyan yasa 1 Eylül'de yürürlüğe girdi. Kripto parayla mal ve hizmet ödemesi yapma yasağı ise sürüyor.

BİREYSEL YATIRIMCIYA 300 BİN RUBLE SINIRI

Ayrı bir düzenlemeyle nitelikli olmayan yatırımcılar 17 Kasım'dan itibaren Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USDT alabilecek. Bu yatırımcılar her aracı kurum üzerinden yılda en fazla 300 bin ruble, yaklaşık 3600 dolarlık alım yapabilecek.

Nitelikli yatırımcılar için alım sınırı bulunmuyor ve bu yatırımcılar diğer kripto paralara da erişebilecek. İki gruptaki yatırımcılar da işlem yapmadan önce bir bilgi testinden geçecek.

Listeye girmek için piyasa değeri, günlük işlem hacmi ve yurt dışı borsalarda en az beş yıllık fiyat geçmişi şartı arandı. Bu şartları yalnızca üç kripto para karşıladı.

MOSKOVA BORSASI 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Ülkenin en büyük borsası Moskova Borsası, Bitcoin, Ethereum ve USDT işlemlerini 1 Aralık'ta pilot uygulama olarak başlatmayı planlıyor. Sberbank da aynı tarihi hedeflerken VTB'nin bu ay işlemlere başlaması bekleniyor.

Moskova Borsası ve takas kuruluşu, Haziran 2024'ten bu yana ABD yaptırımları altında bulunuyor. Listedeki USDT'nin ihraççısı Tether, Mart 2025'te yaptırım listesindeki bir Rus kripto para borsasıyla bağlantılı 23 milyon doları dondurmuştu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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