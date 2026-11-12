Kriptoya dava yağdıran SEC 35 yılın dibini gördü

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SEC'in yayımladığı yıllık verilere göre kurum, 2026 mali yılında 348 yaptırım davası açtı. Bu sayı bir önceki yılın 456 davasına göre yaklaşık yüzde 24 düşüşe işaret ediyor ve 1991'den bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Davaların 235'i bağımsız yaptırım davası, 113'ü idari işlemlerden oluştu. Toplam mali yaptırım tutarı 1,1 milyar dolarla 2008'den bu yana en düşük seviyede kalırken kurum 250 binden fazla yatırımcıya yaklaşık 731 milyon dolar iade etti.

KRİPTO DAVALARI 33'TEN 13'E DÜŞTÜ

Kripto paralara yönelik davalardaki düşüş 2025'te de belirgindi. SEC, 2024'te 33 kripto davası açarken bu sayı 2025'te 13'e geriledi ve bunların beşi eski SEC Başkanı Gary Gensler'in Ocak 2025'te görevden ayrılmasından önce açıldı.

Gensler döneminde SEC, kripto para şirketlerine yönelik davalarını hızla artırmıştı. Kurum, 46 kripto davasıyla rekor kırdığı 2023'te en büyük kripto para borsalarından Binance ve Coinbase'e de dava açtı. Bu davalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde düşürüldü.

SEC'in Aralık 2020'de Ripple'a açtığı XRP davası da Gensler döneminde sürdü. Mahkeme Temmuz 2023'te Ripple'ın borsalardaki XRP satışlarını menkul kıymet saymazken Ağustos 2024'te kurumsal satışlar nedeniyle şirkete 125 milyon dolar ceza verdi. Taraflar Ağustos 2025'te temyiz başvurularını geri çekerek davayı sonlandırdı.

SEC'TEN SAHTE KRİPTO PLATFORMLARINA DAVA

SEC, kripto dolandırıcılıklarına yönelik davalarını ise sürdürdü. Kurum, yatırımcıları en az 14 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen üç sahte kripto işlem platformu ile dört yatırım kulübüne dava açtı.

Ayrı bir davada bir Bitcoin (BTC) madencilik şirketinin kurucusu, yaklaşık 6400 yatırımcıdan 95,6 milyon dolardan fazla toplayıp 48,5 milyon dolarını zimmetine geçirmekle suçlandı. SEC, yeni analiz biriminin blok zinciri ve para akışı analiziyle olası usulsüzlükleri daha erken tespit edeceğini belirtti.

SEC BAŞKANI İLE WARREN KARŞI KARŞIYA

SEC Başkanı Paul Atkins, "Yaptırım davaları ve mali cezalar faaliyetin önemli ölçütleri ama tek ya da en belirleyici ölçütler değil." dedi. Atkins, kurumun kaynaklarını dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve yatırımcıya doğrudan zarar veren ihlallere yoğunlaştırması gerektiğini savunuyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise "Kongre'deki yeni Demokrat çoğunluk, Atkins yönetimindeki SEC'in Amerikan halkını koruyup korumadığını yakından inceleyecek." dedi.