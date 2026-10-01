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Kriptoda hisse tercihi fonları geride bıraktı

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Kriptoda hisse tercihi fonları geride bıraktı
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Blok zincirinde hisse yatırımı yapanlar, geniş bir portföy sunan fonlardan çok tek şirket hisselerine yöneliyor. Veri platformu Dune'un araştırması, tokenlaştırılmış hisse piyasasında yatırım tercihlerinin geleneksel piyasalardan ayrıştığını gösterdi.

Rapora göre spot piyasadaki tokenlaştırılmış hisse varlıklarının yüzde 81'ini tek şirket hisseleri, yüzde 19'unu ise fonlar oluşturuyor. Geleneksel piyasalarda endeks fonlarının ağırlığı artarken, blok zincirindeki dağılım şirketleri tek tek seçme eğiliminin öne çıktığını gösteriyor.

Tokenlaştırma, hisse ve diğer finansal varlıklara bağlı hakların blok zincirinde dijital tokenlarla temsil edilmesini sağlıyor. Araştırma, bu ürünlerin yalnız ne kadar büyüdüğünü değil, elde tutulma, alınıp satılma ve teminat olarak kullanılma biçimlerini de inceliyor.

HİSSELER İŞLEM HACMİNDE ÖNE ÇIKTI

Dune'un karşılaştırdığı hisse, nakit benzeri ürün, kredi ve emtia gruplarının toplam değeri, bir yılda yüzde 140'tan fazla artarak ağustos sonunda 33,9 milyar dolara ulaştı. Nakit benzeri ürünler 17,8 milyar dolarla toplamın yaklaşık yarısını oluşturdu.

Hisseler, bu gruplar içinde toplam değeri en küçük olan kesim olmasına rağmen alım satımda öne çıktı. Ağustos ayındaki spot işlem hacminin yüzde 93'ü tokenlaştırılmış hisselerde gerçekleşti. Böylece en fazla değerin tutulduğu ürünlerle en yoğun işlem gören ürünler farklılaştı.

NAKİT BENZERİ ÜRÜNLER ELDE TUTULUYOR

Para piyasası fonları ve kısa vadeli ABD Hazine bonoları, tokenlaştırılmış Hazine borçlanma araçlarına bağlı yatırımların yüzde 95'inden fazlasını oluşturdu. Nakit benzeri ürünlerin toplam değerinin yalnız yüzde 0,006'sı ağustos ayında ikincil piyasada el değiştirdi.

Teminat kullanımında ise kredi ürünleri öne çıktı. Tokenlaştırılmış kredi varlıklarının yaklaşık yüzde 19 ila 21'i borç verme protokollerinde bulunurken, nakit benzeri ürünlerde bu oran yüzde 0,4'te kaldı.

Dune'un araştırmada kullandığı veri kaydı, 21 blok zincirinde 250'den fazla ihraççıyı ve 2 bin 600'den fazla ürünü kapsıyor. Veriler, piyasadaki büyüklüğün yanı sıra işlem hacmini, varlık sahiplerini ve borç verme faaliyetlerini de izliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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