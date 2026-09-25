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Kriptoda büyüme planları sınırlı kaldı

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Kriptoda büyüme planları sınırlı kaldı
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Büyük aile servetlerini yöneten kuruluşlar, yeni yatırım planlarında hisseleri öne çıkarıyor. Citi'nin araştırmasına göre kripto dahil dijital varlıklarda yatırımı azaltmayı düşünenler artırmayı planlayanları geçerken çoğunluk mevcut dağılımını korumak istiyor.

Citi'nin 2026 Küresel Aile Ofisi Raporu, 41 ülkeden 351 aile ofisinin yatırım tercihlerini ortaya koydu. Varlıklı ailelerin servetlerini yöneten bu kuruluşların yüzde 14'ü önümüzdeki 12 ayda dijital varlıklara ayırdığı payı azaltmayı planlıyor. Bu payı artırmak isteyenlerin oranı ise yüzde 3'te kalıyor.

Katılımcıların yüzde 82'si mevcut dağılımını değiştirmeyi düşünmüyor. Araştırma, gerçekleşmiş satışları değil gelecek döneme ilişkin yatırım niyetlerini ölçüyor. Dolayısıyla azaltım planlayanların daha fazla olması, büyük servetlerin topluca kriptodan çıktığı anlamına gelmiyor.

YENİ YATIRIMLARDA HİSSELER ÖNE ÇIKIYOR

Dijital varlıklardaki temkinli yaklaşımın karşısında hisse senetlerine yönelik daha güçlü bir ilgi bulunuyor. Aile ofislerinin yüzde 37'si önümüzdeki 12 ayda gelişmiş ülke hisselerine ayırdığı payı artırmayı hedefliyor. Aynı alanda azaltım planlayanların oranı yüzde 5 oluyor.

Hisselere yöneliş geçmiş dönemdeki tercihlerde de görülüyor. Katılımcıların yüzde 46'sı son 12 ayda borsada işlem gören hisselere yaptığı yatırımın payını artırdığını, yüzde 12'si ise azalttığını belirtiyor.

Enflasyon, yüzde 63 ile aile ofislerinin başlıca endişesi olarak öne çıkıyor. Buna rağmen hisse yatırımlarını büyütme planları, bu kuruluşların riskli varlıklardan bütünüyle uzaklaşmadığını gösteriyor.

KRİPTODA UZMANLIK EKSİKLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Dijital varlık yatırımını genişletmenin önündeki engeller arasında kurum içi hazırlık dikkat çekiyor. Katılımcıların yüzde 27'si uzmanlık veya yönetim süreçlerindeki eksiklikleri sınırlayıcı bir unsur olarak görüyor. Saklama, güvenlik ve operasyonel risklerle ilgili kaygıları dile getirenlerin oranı yüzde 19 olurken düzenleyici belirsizliği işaret edenler de aynı düzeyde bulunuyor.

Öte yandan yüzde 46, dijital varlıklara daha fazla yatırım yapmak için önemli bir engelle karşılaşmadığını belirtiyor. Citi, algılanan engellerin azalmasının henüz bu varlıklara ayrılan paylarda belirgin bir artışa dönüşmediğini vurguluyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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