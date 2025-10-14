Kripto yatırımcılarını şoke eden açıklama: 19 milyar dolarlık tasfiye kontrollü süreçti

CryptoQuant'tan Blockchain veri analisti Axel Adler Jr, 14 milyar dolarlık açık pozisyon düşüşünün yüzde 93'ünün kontrollü bir kaldıraç çözme olduğunu açıkladı. Uzman, bu rakamın sadece 1 milyar dolarının uzun Bitcoin pozisyonlarından kaynaklandığını ve bunun Bitcoin için olgun bir an olduğunu vurguladı. Kripto kredi protokol ücretleri, Cuma günü 20 milyon doları aşarak günlük rekor kırdı.

Analistler Organik Temizlenme Üzerinde Duruyor

Merkezi olmayan borsa hacimleri haftalık bazda 177 milyar doları geçti. Borç verme platformlarındaki toplam borç, Ağustos ayından bu yana ilk kez 60 milyar doların altına düştü. Piyasa verileri, tasfiye sürecinin büyük oranda organik olduğuna işaret ediyor.

Blockchain araştırmacısı YQ, piyasa yapıcılarının kritik anlarda borsalardan likidite çektiğini iddia etti. Sipariş defteri verilerine göre, piyasa yapıcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehdidinden bir saat sonra likidite çekmeye başladı. Takip edilen varlıklarda piyasa derinliği 27 bin dolara kadar düşerek yüzde 98 oranında çöktü.

Blockchain veri platformu Coinwatch, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te yüzde 98'lik piyasa derinliği çöküşünü doğruladı. Beş milyar doların üzerinde değere sahip bir varlıkta, üç piyasa yapıcıdan ikisinin beş saat boyunca sorumluluklarını terk ettiği belirtildi. Platform yetkilileri, piyasa yapıcılarla görüşerek sipariş defterlerine geri dönüşlerini hızlandırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Piyasa katılımcıları, büyük oyuncuların olayı derinleştirdiği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Veri analistleri organik temizlenmeye işaret ederken bazı yatırımcılar koordineli bir düzeltme olduğunu savunuyor.