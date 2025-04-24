Kripto yatırımcılarını sevindiren gelişme: Bir eyalet daha staking davasından vazgeçti

2023 yılında Coinbase'e karşı dava açan ABD eyaletlerinin yarısı, kripto para borsasına yönelik yasal süreçlerini sonlandırdı. Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu, şirketi müşterilere staking hizmetleri sunarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçlayan davasını düşürdü. Bu kararın arkasında, SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından sürdürülen kripto düzenleme çalışmaları bulunuyor.

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Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu'nun dava dosyasına göre, kararın gerekçesi olarak kripto endüstrisiyle SEC arasında net düzenlemeler geliştirmeye yönelik devam eden çabalar gösterildi. Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal tarafından paylaşılan 23 Nisan tarihli yasal belgede, "SEC, diğer konuların yanı sıra kripto para hizmetlerine ilişkin kuralların yayımlanması için yeni bir görev gücü oluşturduğunu duyurmuştur." ifadesi yer aldı. Dosyada ayrıca, "Yukarıda belirtilenler nedeniyle Komisyon, politika yapıcıların düzenleyici yapıları değerlendirmeleri için zaman tanımanın uygun olacağına inanmaktadır." denildi.

Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu, Haziran 2023'te Kaliforniya, Illinois, Kentucky, Maryland, New Jersey, Güney Karolina, Vermont, Washington ve Wisconsin gibi eyaletlerle birlikte Coinbase'e karşı toplu bir dava açmıştı. Komisyonun davayı düşürme kararı, federal düzeydeki reformların eyaletlere de yansımaya başladığını göstererek kripto paralara yönelik olumlu bir düzenleyici yaklaşımın sinyalini verdi.

Staking hizmetleri nedeniyle Coinbase'e karşı dava açan 10 eyaletten beşi, şu ana kadar şikayetlerini geri çekti. Vermont Mali Düzenleme Departmanı 13 Mart'ta bu davayı sonlandıran ilk eyalet oldu. Güney Karolina ise 28 Mart'ta davayı reddederek Vermont'u izledi. Paul Grewal, 1 Nisan'da Kentucky Mali Kurumlar Departmanı'nın da davayı düşürme kararı aldığını duyurdu.

Tüm bu gelişmelere karşın Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Grewal, eyaletlerin yarısının hâlâ davaları sürdürdüğünü vurgulayarak sektörde belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. Grewal, kısa bir süre önce X'te yaptığı paylaşımda, "Beş eyalet hâlâ davalarla vergi mükelleflerinin kaynaklarını israf etmeyi seçiyor ve bunlardan dördü Coinbase ile staking yapmayı yasaklayarak tüketicileri tercih ettikleri platformda kazanç sağlama hakkından mahrum bırakıyor." dedi.