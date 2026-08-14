Kripto yatırımcılarını korkutan yeni tehlike

Trezor'un açıklamasına göre ürünlerini depolayan ve müşterilere ulaştıran ShipMonk, 10 Ağustos'ta sipariş verilerini tutan sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığını bildirdi. İhlalde toplam 13 bin 689 müşteri etkilendi. Bu kişilerden 11 bin 742'sinin adı, e-posta adresi, telefon numarası ve teslimat adresi ele geçirilirken 1947 müşterinin adı, şehri ve e-posta adresi açığa çıktı. Olay, ABD, Birleşik Krallık, İsveç, Kolombiya, Brezilya, İtalya ve Portekiz'deki müşterileri kapsıyor. Trezor, kendi sistemlerinin ihlal edilmediğini, cihazların, özel anahtarların ve cüzdan yedeklerinin güvende kaldığını belirtti.

Şirket, bunun 2013'teki kuruluşundan bu yana müşteri telefon numaralarının ve teslimat adreslerinin açığa çıktığı ilk ihlal olduğunu kaydetti. Etkilenen siparişler 10 Mayıs ile 8 Ağustos arasında verildi. Trezor'un 90 günlük veri saklama politikası, daha eski siparişlerin silinmiş ya da anonimleştirilmiş olması sayesinde etkilenen kişi sayısını sınırladı. ShipMonk, denetimden geçmiş bir güvenlik standardı olan SOC 2 sertifikasına sahip olmasına rağmen ihlale uğradı. Şirket, etkilenen tüm müşterilere ayrı ayrı e-posta gönderdiğini ve bu mesajı almayanların olaydan etkilenmediğini açıkladı. Amazon üzerinden alışveriş yapanlar ise siparişlerin başka bir hizmet sağlayıcı tarafından işlenmesi nedeniyle etkilenmedi. Trezor ayrıca, ele geçirilen verilerin şu ana dek yayımlandığına, paylaşıldığına veya satışa sunulduğuna dair doğrulanmış bir bulguya rastlamadığını bildirdi.

ADRES BİLGİLERİ FİZİKSEL GÜVENLİK RİSKİ YARATIYOR

Trezor, açığa çıkan bilgilerin daha inandırıcı oltalama saldırılarında kullanılabileceği uyarısında bulundu. Saldırganlar müşterinin adını, adresini ve telefonunu kullanarak Trezor, bir banka ya da kripto para borsası kimliğine bürünebilir. Ancak ev adreslerinin ele geçirilmesi, oltalamadan daha ağır bir tehlikeyi gündeme getiriyor. Kişisel bilgiler, suçlular tarafından kaçırma, ev baskını ve fiziksel şiddetle kurbanları kripto varlıklarını devretmeye zorlamak için giderek daha sık kullanılıyor. Analiz şirketi Chainalysis'e göre 2026'nın ilk yarısında şiddet içeren saldırılarda 30 milyon doların üzerinde varlık çalındı. Bu eğilim yılın ikinci yarısında da sürerse rakam, 2025'in tamamındaki 58 milyon doları aşabilir. Güvenlik firması Certik ise aynı dönem için 124 milyon dolarlık farklı bir kayıp tahmini paylaştı.

Tehlikenin somut örnekleri de var. Yerel basına göre Fransa'da bir çift, önceki sahipleri kripto milyoneri olan ve adresi vergi kayıtları üzerinden karanlık ağa sızdırılan bir eve taşındıktan sonra bir aydan kısa sürede üç kez ev baskınına uğradı. Trezor, etkilenen müşterileri acil işlem ya da kişisel bilgi isteyen her mesaja şüpheyle yaklaşmaya çağırdı. Şirket, cüzdan yedeğinin asla bir web sitesine girilmemesi ve kimseyle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

TREZOR EYLÜLDE ANONİM TESLİMATI BAŞLATACAK

Trezor, benzer riskleri azaltmak için Anonim Teslimat adını verdiği bir hizmet hazırlıyor. Sistemde siparişler nötr ambalajla ve genel gönderici bilgisiyle kilitli teslimat noktalarına ulaştırılacak, kargo kimlikleri teslimattan sonra otomatik silinecek. Şirket bu hizmeti Avrupa Birliği'nde Eylül 2026'da ABD'de ise 2026 sonunda devreye almayı planlıyor. Trezor ayrıca kullanıcılara gerçek kimlikleriyle bağlantısız bir e-posta kullanmalarını ve mümkün olduğunda kripto parayla ödeme yapmalarını önerdi.

Donanım cüzdanı üreticileri, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarındaki veri ihlallerinden sık sık etkileniyor. Rakip üretici Ledger'ın 2020'deki büyük ihlalinde 270 binden fazla müşterinin bilgisi açığa çıkmış, veriler bir korsanlık forumunda yayımlanınca yıllar süren oltalama ve taciz vakalarına yol açmıştı. Ledger, bu yılın ocak ayında da e-ticaret ortağı Global-e üzerinden benzer bir ihlal yaşadı. Trezor ise daha önce 2022'de bir e-posta pazarlama servisi ve 2024'te bir destek portalı üzerinden sızıntılarla karşılaşmıştı. Donanım cüzdanı sektöründe ayrıca yakın zamanda, Kanadalı Coinkite'ın Coldcard cihazlarındaki güvenlik açığı nedeniyle 111 milyon doların üzerinde Bitcoin'in çalındığı başka bir güvenlik olayı yaşanmıştı.

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