Kripto yatırım ürünlerinden milyar dolarlık çıkış

BlackRock, Bitwise, Fidelity ve Grayscale gibi varlık yöneticilerinin işlettiği küresel kripto yatırım ürünleri geçen hafta 1,17 milyar dolar net çıkış gördü. Piyasa verileri, 10 Ekim'deki likidite dalgalanmasının ardından süregelen volatilite ve ABD'de Aralık ayına yönelik faiz indirimi belirsizliğinin yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Kripto Piyasasında Kan Kaybı: Bir Haftada 1,17 Milyar Dolar Buharlaştı

Bölgeler arasındaki ayrışma devam ederken, ABD merkezli fonlar 1,22 milyar dolar net çıkışla öne çıktı. Haftalık işlem hacmi yüksek seviyelerde kalarak 43 milyar dolara ulaştı. Perşembe günü kısa süreli bir toparlanma yaşansa da Cuma günü yeni çıkışlar başladı.

İsviçre, Almanya ve Brezilya'daki kripto yatırım ürünleri ise sırasıyla 49,7 milyon dolar, 41,3 milyon dolar ve 12 milyon dolar net giriş aldı. Bu veriler, küresel piyasalardaki farklı yatırımcı eğilimlerini ortaya koyuyor.

Bitcoin tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 932 milyon dolar çıkışla yine başı çekti. Kısa Bitcoin fonlarına ise 11,8 milyon dolar giriş oldu. Piyasa verileri, bu rakamın birkaç hafta önceki benzer girişlerle birlikte Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek haftalık seviyeyi işaret ettiğini gösteriyor.

ABD spot Bitcoin borsada işlem gören fonları tek başına 1,2 milyar dolar net çıkış gördü. BlackRock'un IBIT fonu 581 milyon dolar çıkışla bu düşüşte öncü oldu.

Ethereum ürünleri de zorlu bir hafta geçirdi. Küresel bazda 438 milyon dolar net çıkış yaşanırken, ABD merkezli spot Ethereum fonlarından 507,7 milyon dolar çıktı. BlackRock'un ETHA fonu yine başı çekerken, diğer bölgelerdeki fonlar kısmen dengeleme sağladı.

Solana yatırım ürünleri geçen hafta 118 milyon dolar ek giriş alarak son dokuz haftalık toplamını 2,1 milyar dolara taşıdı. Yeni lansmanı yapılan ABD ETF'lerinin güçlü talebi bu artışın arkasındaki temel faktör oldu.

HBAR ve Hyperliquid yatırım ürünleri de dikkat çekici girişler kaydetti. HBAR 26,8 milyon dolar, Hyperliquid ise 4,2 milyon dolar giriş aldı.