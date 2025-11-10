Haberler

Kripto yatırım ürünlerinden milyar dolarlık çıkış

Kripto yatırım ürünlerinden milyar dolarlık çıkış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CoinShares verilerine göre BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi büyük varlık yöneticilerinin kripto yatırım ürünlerinden geçtiğimiz hafta toplam 1,17 milyar dolar net çıkış gerçekleşti. Bu düşüş, 10 Ekim'deki likidite sarsıntısının ardından piyasadaki volatilite ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla ilişkilendiriliyor.

BlackRock, Bitwise, Fidelity ve Grayscale gibi varlık yöneticilerinin işlettiği küresel kripto yatırım ürünleri geçen hafta 1,17 milyar dolar net çıkış gördü. Piyasa verileri, 10 Ekim'deki likidite dalgalanmasının ardından süregelen volatilite ve ABD'de Aralık ayına yönelik faiz indirimi belirsizliğinin yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Kripto Piyasasında Kan Kaybı: Bir Haftada 1,17 Milyar Dolar Buharlaştı

Bölgeler arasındaki ayrışma devam ederken, ABD merkezli fonlar 1,22 milyar dolar net çıkışla öne çıktı. Haftalık işlem hacmi yüksek seviyelerde kalarak 43 milyar dolara ulaştı. Perşembe günü kısa süreli bir toparlanma yaşansa da Cuma günü yeni çıkışlar başladı.

İsviçre, Almanya ve Brezilya'daki kripto yatırım ürünleri ise sırasıyla 49,7 milyon dolar, 41,3 milyon dolar ve 12 milyon dolar net giriş aldı. Bu veriler, küresel piyasalardaki farklı yatırımcı eğilimlerini ortaya koyuyor.

Bitcoin tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 932 milyon dolar çıkışla yine başı çekti. Kısa Bitcoin fonlarına ise 11,8 milyon dolar giriş oldu. Piyasa verileri, bu rakamın birkaç hafta önceki benzer girişlerle birlikte Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek haftalık seviyeyi işaret ettiğini gösteriyor.

ABD spot Bitcoin borsada işlem gören fonları tek başına 1,2 milyar dolar net çıkış gördü. BlackRock'un IBIT fonu 581 milyon dolar çıkışla bu düşüşte öncü oldu.

Ethereum ürünleri de zorlu bir hafta geçirdi. Küresel bazda 438 milyon dolar net çıkış yaşanırken, ABD merkezli spot Ethereum fonlarından 507,7 milyon dolar çıktı. BlackRock'un ETHA fonu yine başı çekerken, diğer bölgelerdeki fonlar kısmen dengeleme sağladı.

Solana yatırım ürünleri geçen hafta 118 milyon dolar ek giriş alarak son dokuz haftalık toplamını 2,1 milyar dolara taşıdı. Yeni lansmanı yapılan ABD ETF'lerinin güçlü talebi bu artışın arkasındaki temel faktör oldu.

HBAR ve Hyperliquid yatırım ürünleri de dikkat çekici girişler kaydetti. HBAR 26,8 milyon dolar, Hyperliquid ise 4,2 milyon dolar giriş aldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title