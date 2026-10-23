Kripto yatırım devi yapay zekaya yöneliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yönetici ortak Chris Dixon'ın açıkladığı yeni yaklaşım, teknolojisi veya pazarı henüz gelişme aşamasında olan girişimlere odaklanıyor. Bu şirketlerin ürünlerini yaygınlaştırması yıllar alabilir. Fon, kriptonun yanı sıra yapay zekanın yeni ürün ve hizmetlere dönüştüğü alanlarda da yatırım fırsatları arayacak.

Dixon, yapay zeka modelleri ve altyapısı gelişmeye devam ederken mevcut teknolojinin yeni uygulamalar kurmak için yeterli olgunluğa ulaştığını düşünüyor. Yatırım alanları arasında fiziksel dünyada hareket edebilen otonom makineler, biyoloji ve tıp uygulamaları ile yazılımı donanım ve hizmetlerle birleştiren girişimler bulunuyor.

KRİPTO YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

İsim değişikliğine rağmen kripto yatırımları yeni yapının içinde kalacak. Dixon, kripto girişimlerini ve bağlantılı projeleri desteklemeye devam edeceklerini, sektör için uygun düzenlemelerin oluşturulmasını savunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bu genişlemenin gerekçelerinden biri, blok zincirinin finans dünyasında daha yaygın kullanılması oldu. Dixon'a göre Wall Street kuruluşları ve finansal teknoloji şirketleri bu altyapıyı ürünlerine ekledikçe kripto şirketleriyle diğer teknoloji girişimleri arasındaki sınır belirsizleşiyor. Şirketleri kullandıkları teknolojiden çok sundukları ürün ve hizmetlerle değerlendirmek önem kazanıyor.

Dixon'ın geçmiş yatırımları arasında Coinbase, Solana ve Uniswap gibi kripto projeleri de bulunuyor. Yeni yaklaşım, bu alandaki deneyimin daha geniş bir teknoloji yatırım stratejisi içinde kullanılmasını öngörüyor.

YAPAY ZEKA ÖDEMELERİNDE KRİPTOYA ROL

Dixon, yapay zeka sistemlerinin birbirleriyle işlem yapacağı bir ekonomide kripto altyapısının önemli rol oynayabileceğini düşünüyor. Blok zinciri üzerinden çalışan ödeme sistemlerinin hızlı, düşük maliyetli ve küresel para transferine olanak sağlaması, bu görüşün dayanakları arasında yer alıyor.

Stablecoinlerin finansal teknoloji şirketleri ve kurumlar tarafından daha yaygın kullanılması da bu bağlantıyı güçlendiriyor. Dixon'ın değerlendirmesinde kripto, makinelerin birbirlerine ödeme yapmasını ve ekonomik faaliyetlere katılmasını sağlayabilecek araçlar sunuyor.

Yeni yapıyı Dixon, Andreessen Horowitz'in kurucuları Marc Andreessen ve Ben Horowitz ile ortaklar Eddy Lazzarin ve Guy Wuollet birlikte yönetecek. Mevcut ve yeni portföy şirketlerine mevzuat, işe alım, pazarlama ve teknik araştırma desteği verilmeye devam edilecek.