Kripto varlık işlemlerine on binde üç vergi geliyor

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kapsamında, kripto varlık işlemlerine yönelik yeni vergi düzenlemeleri kabul edildi. Bu düzenlemelerle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen alım, satım ve transfer işlemlerinden on binde üç oranında işlem vergisi alınması öngörülüyor. Bu vergi, nihai vergi niteliği taşıyacak ve başka bir vergiye tabi olmayacak, ayrıca katma değer vergisinden de istisna tutulacak.

"BAŞKA BİR VERGİ ALINMAYACAK"

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmekte olan kanun teklifinin kripto varlıklarla ilgili maddeleri kabul edilmiştir. Kripto varlıkların vergiye tabi olması noktasında oluşan hassasiyete istinadenuygulamanın şu şekilde olmasının öngörüldüğünü paylaşmak istiyorum: "SPK düzenlemesine tabi platformlar" aracılığıyla yapılan alım, satım ve transfer işlemlerinden onbinde üç oranında işlem vergisi alınacak ve bu vergi nihai vergi olacaktır. Bunlardan başka bir vergi alınmayacak, KDV'den de istisna olacaktır. Kamuoyunun dikkatlerine sunarım." ifadelerini kullandı.