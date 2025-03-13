Kripto piyasasında en çok konuşulan coinler

Zincir üstü analiz platformu Santiment'in verilerine göre, Bitcoin (BTC), Starknet (STRK), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Grok (GROK) ve USD Coin (USDC), X, Telegram, Reddit, BitcoinTalk, 4Chan ve Farcaster gibi platformlarda en çok konuşulan varlıklar arasında yer alıyor.

Sosyal medyada trend olan kripto paralar

Bitcoin, sosyal medyada en büyük yükselişi gösteren varlık konumunda. Fiyat dalgalanmaları, piyasa hareketleri ve finansal sistemlerdeki önemi, BTC hakkındaki tartışmaları körüklüyor. Yatırımcılar, son düşüşe rağmen uzun vadede Bitcoin tutmanın önemine vurgu yaparak, piyasada ayakta kalma stratejileri geliştiriyor.

BTC kısa süre önce 77 bin dolar seviyesinin altına düştü. Ancak yatırımcılar, bu tür düşüşlerde satış yapmama konusunda uyarıyor. CoinMarketCap verilerine göre, BTC şu anda 81 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İkinci sırada yer alan Starknet (STRK), alışılmadık bir sebeple sosyal medyanın gündeminde. İş zekası firması Strategy, STRK ile desteklenen bir program aracılığıyla 21 milyar dolar fon toplamayı ve bu fonla daha fazla BTC satın almayı planladığını açıkladı. Ethereum ağını ölçeklendiren bir validity rollup olan Starknet'in yerel kripto parası STRK, bu gelişme ile dikkatleri üzerine çekti.

Strategy'nin fon toplama planı açıklanır açıklanmaz STRK gündem oldu. Ancak bahsedilen STRK bir kripto para değil. Bu yüzden yatırımcılar, Starknet'in STRK'sini konuşarak bu boşluğu doldurdu.

Meme coin'ler ve stablecoin'ler

STRK'yi Ethereum (ETH) takip ediyor. Kullanıcılar, ikinci en büyük kripto para olan ETH'yi Bitcoin ve diğer altcoin'lerle kıyaslıyor. Ethereum'un bu döngüde beklenen performansı gösterememesi, yeni zirvelere ulaşma ihtimaline dair şüpheleri artırıyor. Ayrıca Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretleri de tartışmaların odak noktalarından biri.

Dördüncü sırada ise USDT yer alıyor. Günlük kazanç elde etmek için stablecoin kullanan platformlar, Tether'in finansal özgürlük ve kâr getiren bir varlık olduğu yönünde daha fazla tanıtım yapıyor.

Sıradaki kripto varlık GROK, Elon Musk'ın yapay zeka sohbet botu Grok'tan ilham alan bir meme coin. Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok için resmi bir token çıkarmamış olsa da, piyasa katılımcıları bu isme dayalı çeşitli meme coin'ler başlattı.

Özellikle Grokster (GRK) adlı meme coin, Grok'un maskotunun adı olarak önerilmesiyle ilgi gördü. İsmi açıklanmayan bir kullanıcı, Base ağı üzerinde Grokster token'ını başlattı. O günden bu yana yatırımcılar, GRK'nın büyüme potansiyeli konusunda iyimser.

Son olarak, USDC sosyal medyada USDT ile faiz oranları kıyaslamaları nedeniyle gündemde. Özellikle Avrupa'daki düzenleyici değişiklikler, USDC'nin geleceği hakkında tartışmaları artırıyor.