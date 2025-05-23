Kripto Piyasasında Durgunluk Sürerken 3 Altcoin Yatırımcının Radarında

Kripto Piyasasında Durgunluk Sürerken 3 Altcoin Yatırımcının Radarında
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Kripto para piyasası 23 Mayıs itibarıyla sakin bir seyir izliyor. Son 24 saatte toplam piyasa değeri 8 milyar dolar gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. Ancak genel tabloya rağmen bazı altcoin'ler yatırımcı ilgisiyle öne çıkıyor. İşte günün en dikkat çeken üç coin'i...

HYPE: Yükselişe Direnen Az Sayıdaki Altcoin'den Biri

Hyperliquid (HYPE), piyasadaki zayıf görünüme rağmen yüzde 20 oranında yükselişle dikkat çekti. Aynı dönemde işlem hacmi yüzde 32 artarak 499 milyon dolara ulaştı.

Fiyatla birlikte işlem hacminin de yükselmesi, alım talebinin güçlü olduğunu ve yükselişin geçici bir sıçrama olmadığını gösteriyor. Yükseliş trendi devam ederse HYPE, 37,59 dolara kadar tırmanabilir. Ancak satış baskısı artarsa fiyat 35,73 dolara kadar düşebilir.

CETUS: Günün En Sert Düşüşlerinden Biri

Cetus Protocol (CETUS), gün içinde yüzde 29 değer kaybederek 0,172 dolara geriledi. Teknik göstergeler satış baskısının arttığını gösteriyor. Günlük grafikte MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altında seyrediyor; bu da düşüş yönlü ivmenin hâkim olduğunu ortaya koyuyor.

Satışların devam etmesi hâlinde fiyatın 0,158 dolara kadar çekilebileceği tahmin ediliyor. Ancak alım ilgisinin artması hâlinde yeniden 0,173 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

SUI: Düşüşe Rağmen Toparlanma Sinyali Veriyor

Sui (SUI), yüzde 7'lik düşüşle 3,84 dolardan işlem görüyor. Ancak teknik analizler toparlanma ihtimaline işaret ediyor. Chaikin Money Flow (CMF) göstergesi 0,19 seviyesinde pozitif sinyal veriyor.

Fiyat gerilerken CMF'nin yükselmesi, piyasada gizli bir birikim olduğunu ve olası bir dönüş sinyali taşıdığını gösteriyor. Talebin artması hâlinde SUI'nin fiyatı 3,96 dolara kadar yükselebilir. Aksi durumda, 3,69 dolara kadar gerileyebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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