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Kripto Piyasası Neden Yükseliyor?

Kripto Piyasası Neden Yükseliyor?
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Kripto piyasasında bugün genel bir yeşil tablo var. Toplam piyasa değeri ile birlikte Bitcoin'de de artış gözleniyor, ancak bu artış henüz büyük bir sıçrama anlamına gelmiyor. Yine de bu yükseliş altcoin'lere olumlu yansıdı. Peki, kripto piyasası neden yükseliyor?

Piyasa Değeri 2,66 Trilyon Dolara Yükseldi

Toplam kripto para piyasası değeri yaklaşık 40 milyar dolarlık artışla 2,66 trilyon dolara çıktı. Makro ekonomik göstergeler hâlâ zayıf olsa da piyasa dirençli bir görüntü çiziyor.

Piyasa değeri için kritik destek 2,61 trilyon dolarda bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 2,74 trilyon dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu direncin kırılması, piyasaya yeni yatırımcı ilgisi çekebilir ve yükselişin önünü açabilir.

Ancak piyasa bu seviyenin altında kalırsa, değer 2,50 trilyon dolara kadar gerileyebilir ve bu da düşüş sinyali anlamına gelir.

Bitcoin 85 Bin Doları Aştı

Bitcoin şu anda 85 bin 285 dolar seviyesinde. Bu, hem psikolojik hem teknik anlamda önemli bir destek. Eğer bu seviye korunursa, fiyatın yukarı yönlü hareketine devam etmesi mümkün.

Sonraki kritik direnç noktası 86 bin 848 dolar. Bu seviyenin aşılması, Bitcoin'in toparlanma sürecini hızlandırabilir ve fiyatı 89 bin 800 dolara kadar taşıyabilir. Böylece düşüş trendine dair endişeler de ortadan kalkabilir.

Ancak Bitcoin, 85 bin dolarlık desteği kaybederse fiyat 82 bin 619 dolara kadar gerileyebilir. Bu da yükseliş senaryosunu geçersiz kılar ve "ölüm kesişimi" gibi olumsuz teknik sinyalleri tetikleyebilir.

Fartcoin Güne Damga Vurdu

Son 24 saatte yüzde 14 değer kazanan FARTCOIN, günün en çok yükselen token'ı oldu. Şu anda 0,91 dolar seviyesinde işlem görüyor ve kritik 1,00 dolar direncine oldukça yakın.

Eğer bu seviyeyi kırıp kalıcılık sağlarsa, Fartcoin için yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Bu durumda hedef 1,20 dolar olabilir.

Ancak 0,80 dolar ve 0,69 dolar destekleri korunamazsa, fiyat 0,60 dolara kadar geri çekilebilir. Bu da mevcut toparlanmayı sonlandırabilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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