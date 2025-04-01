Kripto Piyasası Bugün Neden Yükseldi? Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum (1 Nisan)

Kripto Piyasası Gücünü Koruyor

Toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 15 milyar dolar artarak 2.64 trilyon dolara ulaştı. Artış küçük olsa da 2.61 trilyon dolarlık destek seviyesinden toparlanma sinyali vermesi açısından önemli. Piyasanın yönü, genel koşullara bağlı olarak şekillenecek.

Bir sonraki kritik hedef 2.74 trilyon dolar seviyesi. Eğer bu seviye aşılırsa, piyasa değeri 2.85 trilyon dolarlık direnç noktasına yaklaşabilir. Olumlu piyasa koşulları devam ederse, son kayıpların büyük kısmı telafi edilebilir ve önümüzdeki günlerde yükseliş trendi güçlenebilir.

Ancak hareketli ortalamalar (EMA) arasında oluşabilecek "Death Cross" formasyonu, düşüş sinyali verebilir. Böyle bir senaryoda, piyasa değeri 2.61 trilyon dolar desteğini kaybederse, 2.50 trilyon dolara kadar gerileyebilir ve düşüş trendi hızlanabilir.

Bitcoin Henüz Kırılma Yaşamadı

Bitcoin fiyatı 82,906 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta 85,000 doları destek olarak koruyamayan BTC, bu seviyeyi yeniden kazanarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Ancak bu seviyenin kalıcı hale gelmesi, sonraki fiyat hareketleri açısından belirleyici olacak.

Bitcoin'in toparlanma süreci, Strategy şirketinin gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık BTC alımından destek alabilir. Bu büyük yatırım, piyasada olumlu bir hava yaratarak Bitcoin'in 85,000 doların üzerine çıkmasını ve 89,800 dolara doğru hareket etmesini sağlayabilir.

Öte yandan, olası bir satış baskısı Bitcoin'in tekrar 80,301 dolara gerilemesine neden olabilir. Eğer bu destek noktası da kaybedilirse, yükseliş beklentisi tamamen geçersiz hale gelebilir.

Curve DAO Token (CRV) Güçlü Bir Artış Kaydetti

CRV, son 24 saatte yüzde 12 değer kazanarak 0.52 dolara ulaştı ve günün en iyi performans gösteren altcoini oldu. Şu anda 0.57 dolarlık direnç seviyesini kırmaya çalışıyor. Eğer bu seviyeyi aşarsa, yükseliş trendi güçlenebilir.

CRV için 0.57 dolarlık seviye, Şubat ayından bu yana önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu engelin aşılması durumunda, fiyatın 0.78 dolara kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

Ancak CRV, 0.57 dolar seviyesini geçemezse ve satış baskısı artarsa, kazançlarını koruyamayabilir. Böyle bir senaryoda, fiyat 0.39 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir ve yükseliş beklentisi geçersiz hale gelebilir.