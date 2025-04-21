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Kripto Para Piyasasında Güçlü Başlangıç: Bitcoin ve Altcoin Fiyatları Neden Yükseliyor?

Kripto Para Piyasasında Güçlü Başlangıç: Bitcoin ve Altcoin Fiyatları Neden Yükseliyor?
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Kripto para piyasası haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Doların pazartesi günü sert değer kaybetmesiyle birlikte hem Bitcoin hem de toplam piyasa değeri yükselişe geçti. Bitcoin ve altcoin fiyatı neden yükseliyor? sorusunun yanıtı araştırılırken güncel kripto piyasası gelişmelerini sizler için derledik.

Piyasa Hacmi 2,70 Trilyon Dolara Ulaştı

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte 51 milyar dolarlık artışla 2,70 trilyon dolara ulaştı. Altcoinlerdeki yükseliş, 2,74 trilyon dolarlık direnç seviyesini zorlamaya başladı. Eğer bu seviye aşılırsa, piyasa değerinin 2,85 trilyon dolara çıkabileceği ve genel yükseliş eğiliminin güçlenebileceği öngörülüyor.

Ancak bu direnç kırılamazsa, piyasa geri çekilerek önce 2,67 trilyon dolara, ardından da 2,61 trilyon dolara kadar gerileyebilir. Bu durumda mevcut iyimser hava bozulabilir.

Bitcoin 85 Bin Doları Geri Aldı

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 87 bin 201 dolardan işlem görüyor. 85 bin dolar seviyesinin destek olarak geri kazanılması, yatırımcı güvenini artırdı. Eğer BTC, 87 bin 344 dolar direncini aşmayı başarırsa, hedef 89 bin 800 dolar seviyesi olacak. Bu da psikolojik eşik olan 90 bin dolara yaklaşılması anlamına geliyor.

Ancak direnç aşılamazsa ve fiyat 82 bin 619 dolar seviyesinin altına düşerse, bu yükseliş beklentisini geçersiz kılabilir.

Stacks (STX) Yüzde 13 Yükseldi

Stacks (STX), son 24 saatte yüzde 13 değer kazanarak 0,696 dolara yükseldi. Bu artış, piyasa genelindeki yükseliş trendini yansıtıyor. STX şu anda 0,729 dolarlık direnç seviyesini test ediyor. Eğer bu seviye aşılırsa, fiyat 0,874 dolara kadar çıkabilir. Bu da altcoin için son altı haftanın en güçlü çıkışı anlamına geliyor.

Ancak 0,729 dolar direnci kırılamazsa, fiyat 0,659 dolarlık desteğe doğru geri çekilebilir. Bu da mevcut yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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