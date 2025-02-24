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Kripto para piyasası için kritik hafta: Bitcoin 100 bin dolar olabilecek mi?

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Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası bu hafta kritik ekonomik verilere odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmaları, ABD ekonomisinin nabzını tutacak raporlar ve Nvidia'nın kazanç açıklaması gibi önemli gelişmeler yakından takip edilecek. Lider kripto para birimi Bitcoin son üç haftadır test ettiği 100 bin dolar seviyesinde dengeleniyor.

Küresel bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerle yön bulacak. CB Tüketici Güven Endeksinden PCE enflasyon raporuna, konut piyasası verilerinden GSYİH rakamlarına kadar birçok önemli gösterge Bitcoin fiyatını şekillendirecek. Teknoloji devi Nvidia'nın açıklayacağı bilançonun yanı sıra on Fed yetkilisinin yapacağı konuşmalar da piyasaların radarında yer alıyor.

Bitcoin'in 100 Bin Dolar Sınavında Kritik Hafta Başladı

Bitcoin fiyatı şu anda 95.890 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 1 değer kaybı yaşayan kripto para birimi için en önemli direnç noktası 97 bin dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, teknik analizde önemli bir gösterge olan 50 günlük EMA ile de örtüşüyor.

Ekonomik takvim yoğun bir haftaya işaret ediyor. CB Tüketici Güveni raporunun Ocak ayında 109,5 olan seviyesinin Şubat'ta 105,7'ye gerilemesi bekleniyor. Bu düşüş, yatırımcı risk iştahını etkileyebilir.

Ocak ayı Yeni Konut Satışları raporu ve Nvidia'nın kazanç açıklaması da piyasaların yakından izleyeceği gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle Nvidia'nın yapay zeka ve teknoloji sektöründeki öncü rolü, şirketin sonuçlarının kripto para piyasalarını da etkilemesine neden olabilir.

Bitcoin için kritik direnç noktası olan 97 bin doların üzerinde bir kırılma güçlü bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Bu durumda 98.500 dolar ve ardından psikolojik direnç seviyesi olan 100 bin dolar hedeflenebilir. Direncin kırılamaması durumunda ise 95 bin dolar, 93.500 dolar ve 92 bin dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor.

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Kripto para piyasası için kritik hafta: Bitcoin 100 bin dolar olabilecek mi?
Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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