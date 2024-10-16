Kripto para piyasalarında Bitcoin fiyatı yükselirken altcoinler düşüyor

Kripto para piyasasında Bitcoin dominasyonu artarken altcoinler için zorlu bir süreç yaşanıyor. Bitcoin, 67.000 dolar civarında işlem görerek 1,32 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu durum yatırımcıların ilgisini Bitcoin'e çekerken altcoinlerin performansı üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasa uzmanları bu trendin sürdürülebilirliğini ve olası sonuçlarını değerlendiriyor.

Bitcoin Dominasyonu Yüzde 60'a Yaklaşıyor

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti, son 3,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, kripto para ekosisteminde önemli değişimlere işaret ediyor. Altcoinler bu süreçte görece zayıf bir performans sergiledi.

Kurumsal yatırımcıların ilgisi, Bitcoin'in yükselişinde kritik bir rol oynuyor. ABD'de onaylanan spot Bitcoin ETF'leri, son üç işlem gününde 1,1 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti. Bu durum, kurumsal sermayenin kripto para piyasasına olan ilgisini gösteriyor.

Kripto para piyasasının bir diğer önemli oyuncusu olan Ethereum (ETH) ise Bitcoin'in gölgesinde performans gösteriyor. ETH/BTC paritesi, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Bu durum, alternatif kripto paraların genel performansını yansıtıyor.

Analistler, Bitcoin dominasyonunun kısa vadeli olabileceğini tahmin ediyor. Bazı uzmanlar, dominasyonun yüzde 60 civarında zirve yapabileceğini ve ardından düşüşe geçerek altcoin sezonunu başlatabileceğini belirtiyor.

Bitcoin, Mart ayında kaydettiği 73.738 dolarlık rekor seviyesinden sonra çoğunlukla yatay bir seyir izledi. Şimdi ise 2021'deki 69.000 dolarlık zirveye yaklaşıyor. Bu psikolojik seviye, yatırımcılar ve piyasa dinamikleri açısından önem taşıyor.