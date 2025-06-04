Kripto para dostu aday Güney Kore başkanlık yarışını kazandı

Güney Kore'deki liderlik seçimi kripto para sektörü için yeni umutlara kapıldı. Lee Jae-myung'un zaferi, ülkenin dijital varlık stratejilerinde köklü değişimlere işaret ediyor. Önceki dönemde Yoon Suk-yeol'un kripto vaatlerinin büyük ölçüde gerçekleşmemesi, bu sefer farklı sonuçlar alınacağına dair beklentileri artırıyor.

Güney Kore Asya'da Kripto Para Liderliğini Hedefliyor

Lee Jae-myung'un en dikkat çeken sözleri arasında spot kripto ETF'lerinin yerel pazara girmesine izin vermek yer alıyor. Bu hamle, ABD kripto ETF'lerinin başarısından ilham alan Güney Kore'nin kendi yatırım araçlarını geliştirme yolundaki en büyük adımlarından biri olacak.

Won'a sabitlenmiş stablecoin projesi ise ülkenin ekonomik egemenliğini kripto alanında güçlendirmeyi hedefliyor. Lee, geçen ay yapılan bir müzakerede, yerel sermayenin dışarıya akışını önlemek için won tabanlı bir stablecoin piyasası kurmanın gerekliliğini vurgulamıştı.

Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) son dönemde sıkı düzenlemeleri gevşetmeye başlaması, Lee'nin kripto taahhütlerinin gerçekleşme şansını önemli ölçüde artırıyor. FSC'nin yatırımcı korunmasını gerekçe göstererek yürüttüğü katı yaklaşım, artık daha esnek bir forma dönüşüyor.

Güney Kore'nin kripto ekonomisindeki konumu oldukça güçlü. Ülke, altcoin ticaretine odaklanması ile karakterize edilen dünyanın en büyük kripto piyasalarından birine ev sahipliği yapıyor. 9,7 milyon kripto borsa kullanıcısı ile toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini kapsayan bu rakam, ülkenin dijital varlıklara olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor.