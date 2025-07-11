Kripto para borsası Coinbase ile Perplexity AI ortaklık imzaladı

Kripto para borsası Coinbase ile Perplexity AI ortaklık imzaladı
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Coinbase ve yapay zeka destekli arama motoru Perplexity AI, yatırımcılar için gerçek zamanlı kripto veri servisi geliştirmek üzere ortaklık kurdu. İş birliği COIN50 endeksi dahil piyasa verilerinin AI analizine entegrasyonunu içeriyor. Ortaklık aşamalı olarak konuşma arayüzü ve gelişmiş karar destek sistemleri sunacak.

Kripto para borsası Coinbase'in Perplexity AI ile kurduğu stratejik ortaklık, sektörde veri analizi ve yapay zeka entegrasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un açıkladığı aşamalı plan, önce piyasa verilerinin AI destekli analizini, ardından kullanıcıların doğal dilde sorular sorabileceği konuşma arayüzünü hayata geçirecek.

Yapay Zeka Destekli Kripto Analizi Devri Başlıyor

CEO Brian Armstrong, ortaklığı X (eski adıyla Twitter) platformunda duyurarak yapay zekanın kripto işlevselliğini 10 kat artıracağını belirtti. Armstrong'un en büyük hedefi, kripto cüzdanların yapay zeka sistemleriyle tam entegrasyonunu sağlamak gibi gözüküyor. Bu gelişme sayesinde kullanıcılar, merkezi otoritelere ihtiyaç duymadan doğrudan AI ile kripto işlemlerini gerçekleştirebilecek. Armstrong bu durumu "izinsiz dijital ekonomiye doğru atılan en büyük adım" olarak değerlendiriyor.

Hizmet, yatırımcıların daha iyi karar vermeleri için gerçek zamanlı güvenilir kripto verilerine erişim sağlayacak. İlk aşamada Coinbase'in COIN50 endeksi dahil piyasa verileri Perplexity'ye entegre edilerek piyasa analizi güçlendirilecek.

Piyasa katılımcıları, fiyat hareketlerine çift tıklayarak daha bilinçli yatırım tercihleri verebilecek. İkinci aşamada ise Coinbase'in piyasa verileri, Perplexity arama sorgularına yanıt olarak sunulacak ve konuşma arayüzü devreye girecek.

Bu duyuru, Bitcoin'in 118.000 doların üzerinde yeni tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemesinin hemen ardından geldi. Analistler, bu rekorun daha yüksek fiyat hareketlerini ve artan arama ilgisini önceden haber verebileceğini söylüyor. Google arama verilerine göre kripto ilgisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sürekli olarak daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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