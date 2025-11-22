Kripto hazine şirketleri büyük kayıp: Piyasa değeri 77 milyar dolar eridi

Kripto para piyasasındaki son düşüş dalgası, dijital varlık hazine şirketlerinin hem hisse değerlerini hem de portföylerini ağır şekilde vurdu. Son verilere göre bu şirketlerin toplam piyasa değeri Temmuz ayındaki 176 milyar dolar zirvesinden bugün 99 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin, Ethereum ve Solana Ekim ayındaki zirvelerden bu yana sürekli değer kaybederken hazine şirketlerinin elindeki kripto varlıkların toplam değeri 141 milyar dolardan 104 milyar dolara düştü.

Kurumsal Kripto Hazinesi Şirketlerinde Sert Kayıplar

Michael Saylor'un Strategy şirketi hâlâ en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda. Şirket, 649.870 BTC'yi Bitcoin başına ortalama 74.433 dolar fiyattan toplamda yaklaşık 48,4 milyar dolara satın aldı. Blockchain analisti Lookonchain verilerine göre bu pozisyon şu anda yaklaşık 54,5 milyar dolar değerinde ve hâlâ 6,1 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr sağlıyor.

Ancak şirketin hisse senedi fiyatı genel kripto düşüşüyle birlikte sert düştü. Strategy hisseleri son bir ayda yüzde 34, yılbaşından bu yana ise yüzde 41 değer kaybetti. Perşembe günü 177,13 dolardan kapandı. JPMorgan bu hafta başlarında, MSCI ve diğer büyük endekslerin hisse senedini çıkarması durumunda Strategy'nin milyarlarca dolarlık ek çıkışla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

En büyük Ethereum odaklı hazine şirketi Bitmine ise 3.559.879 ETH'yi ortalama 4.010 dolardan satın aldı. Ethereum'un çok aylık diplere yaklaşmasıyla şirket yaklaşık 4,52 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya. Bu da Ethereum pozisyonunda yüzde 31,7'lik bir kayıp anlamına geliyor. Ethereum son 30 günde yüzde 30 değer kaybetti ve şu anda yaklaşık 2.745 dolardan işlem görüyor. Bitmine hisseleri son bir ayda yüzde 44 düşmesine rağmen yılbaşından bu yana hâlâ yüzde 271 yükseliş gösteriyor.

Forward Industries ise Solana stratejisine odaklanmış durumda. Şirket bu yıl başlarında 4 milyar dolarlık hisse teklifiyle yaklaşık 6,83 milyon SOL satın aldı. Ortalama alış fiyatı 232 dolar. Solana son 30 günde yüzde 32 değer kaybederek 127 dolar seviyelerine geriledi. Lookonchain verilerine göre Forward Industries yaklaşık 711 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kayıpla portföyünde yüzde 44,8'lik bir düşüş yaşadı. Forward hisseleri son bir ayda yüzde 55 değer kaybetti ancak yılın başındaki Solana gücüyle yılbaşından bu yana yüzde 84 artış gösteriyor.