Kripto fonlarından 812 milyon dolar çıktı

Kripto fonlarından 812 milyon dolar çıktı
Güncelleme:
Kripto fonları geçen hafta 812 milyon dolar çıkış yaşadı. Bitcoin ve Ether fonları kayıplarla öne çıkarken Solana, 291 milyon dolar girişle yatırımcıların ilgisini çekti.

Küresel kripto para fonları, eylülün son haftasında 812 milyon dolar çıkışla iki haftalık giriş serisini sonlandırdı. Bitcoin ve Ether fonları büyük kayıplar verirken, Solana yatırım fonları 291 milyon dolar girişle dikkat çekti.

Bitcoin ve Ether Çıkış Yaşarken Solana'ya Yoğun Talep

Kripto para yatırım ürünleri geçen hafta yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi nedeniyle sert çıkışlarla karşılaştı. Piyasa kaynaklarına göre toplam yönetilen varlık büyüklüğü 241 milyar dolardan 221 milyar dolara geriledi.

Bitcoin fonları 719 milyon dolar, Ether fonları ise 409 milyon dolar çıkış yaşadı. Buna karşılık Solana fonları 291 milyon dolar giriş kaydederek haftanın öne çıkan varlığı oldu. Analistler, bu hareketin özellikle ABD'de yakında çıkması beklenen borsa yatırım fonu (ETF) kararlarına yönelik beklentilerden kaynaklandığını belirtiyor.

Son iki haftada kaydedilen girişlerin ardından gelen bu çıkışlara rağmen, fonların eylül ayı boyunca 4 milyar dolara yakın giriş yakaladığı ifade edildi. Yıl başından bu yana ise toplam girişler 39,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Sektör uzmanları, önümüzdeki haftalarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) altcoin ETF başvurularına dair kararlarının piyasa gündeminde olacağını vurguladı. Litecoin, XRP, Solana, Dogecoin, Cardano ve Hedera gibi kripto varlıklar için verilen başvuruların sonuçlarının, yatırımcı iştahını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Kripto piyasasında son haftalarda görülen çıkışlara rağmen Solana'nın fon akışındaki pozitif ayrışması, yatırımcıların bu varlığa yönelik güvenini öne çıkarıyor. Uzmanlara göre, ABD'de ETF onay süreci kripto fonlarının genel eğilimini belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacak.

Burak KÖSE
