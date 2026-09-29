Kripto fonlarındaki para girişi yavaşladı

Spot borsa yatırım fonlarına (ETF) 28 Eylül Pazartesi günü bu dört varlık üzerinden toplam yaklaşık 64,8 milyon dolar net giriş oldu. Önceki işlem günü olan 25 Eylül'de tutar 330,8 milyon dolar düzeyindeydi. Yavaşlama dört grubun tamamında görüldü.

BİTCOİN FONLARINDA GİRİŞ SERİSİ SEKİZ GÜNE ÇIKTI

Bitcoin fonları 31,07 milyon dolarla günün en fazla para çeken grubu oldu. Cuma günü 134,47 milyon dolar olan net girişin gerilemesine rağmen, pozitif seyir üst üste sekizinci işlem gününe taşındı. Bu dönemde fonlara toplam yaklaşık 3 milyar dolar girdi.

Fonlar arasında ise farklı yönlerde hareketler yaşandı. BlackRock'ın IBIT fonuna 54,84 milyon dolar girerken, Fidelity'nin FBTC fonundan 10,9 milyon dolar ve Grayscale'in GBTC fonundan 23,19 milyon dolar çıktı. Grayscale'in daha düşük ücretli BTC fonu da 10,32 milyon dolar giriş aldı.

Ethereum fonlarında günlük net giriş 17,1 milyon dolar oldu. Farside verilerine göre bu tutarın yaklaşık 15,4 milyon doları BlackRock'ın ETHA fonuna, 1,7 milyon doları 21Shares'in TETH fonuna yöneldi. Ethereum fonları böylece art arda yedinci işlem gününü net girişle kapattı.

SOLANA VE XRP'YE GİRİŞ SÜRERKEN ZCASH'TEN ÇIKIŞ OLDU

Solana fonlarına 12,7 milyon dolar, XRP fonlarına 3,96 milyon dolar girdi. Cuma gününde bu tutarlar sırasıyla yaklaşık 86,7 milyon dolar ve 22,65 milyon dolardı. Solana'da net giriş serisi yedi, XRP'de beş işlem gününe ulaştı.

Zcash fonunda ise farklı bir tablo oluştu. Son verilere göre pazartesi günü yaklaşık 8,1 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Bu hareket, önceki hafta yaklaşık 35 milyon dolar giriş alan fonda yönün değiştiğini gösterdi.

Dört ana fon grubuna 21-25 Eylül haftasında toplam 3,3 milyar doların üzerinde para girmişti. Bitcoin fonları 2,39 milyar dolarla başı çekerken, Ethereum fonları yaklaşık 690 milyon dolar çekmişti. Yeni haftanın ilk gününde girişler sürse de günlük tutarlar önceki haftanın hızının belirgin biçimde altında kaldı.