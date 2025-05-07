Kripto ETF yarışı kızışıyor: Bitwise NEAR ETF başvurusunu SEC'e sundu

Kripto para dünyasında ETF çeşitliliği giderek çoğalıyor. Bitwise'ın NEAR için yaptığı bu başvuru, şirketin spot Bitcoin ETF'si BITB'nin başarılı lansmanından sonra ürün seçeneklerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Alternatif Kripto ETF Başvuruları Çeşitleniyor

Varlık yönetim firması Bitwise, NEAR protokolünün yerel tokenı için spot ETF başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) S-1 formuyla birlikte iletti. Bu girişim, şirketin yaklaşık iki hafta önce Delaware'de bir Bitwise NEAR ETF başlatmak için yaptığı ön başvurunun ardından geldi.

Planlanan ETF, yatırımcılara tıpkı Bitwise'ın spot Bitcoin ETF'si BITB'nin Bitcoin için sağladığı gibi NEAR tokenlarını kendileri satın almadan ve saklamadan geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden bu dijital varlığa erişim imkânı sağlayacak.

Bitwise'ın bu girişimi, kripto para sektöründe yeni bir trend başlatıyor. NEAR ile birlikte, şirketler DOGE, PENGU, SEI ve TRX gibi alternatif kripto paraları takip eden ETF'ler oluşturulmasını öneriyor. Bu eğilim, Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından düzenleyici kurumların diğer kripto varlıklar için de benzer yatırım araçlarına izin vereceği beklentilerini artırıyor.

Spot kripto ETF'leri, yatırımcıların dijital varlıklara doğrudan erişim zorunluluğu olmadan yatırım yapmasına olanak tanıyor. Bu yatırım araçları özellikle kurumsal yatırımcılar için kripto para piyasasına giriş zorluklarını düşürüyor ve geleneksel finans ile dijital varlık dünyası arasında köprü oluşturuyor.