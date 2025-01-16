Kripto ETF dalgası Litecoin ile devam edecek

Kripto para piyasasında yeni ETF başvuruları hız kesmeden devam ederken, Bloomberg analistleri Litecoin ETF'sinin onay sürecine dair önemli sinyaller geldiğini duyurdu. Canary Capital'in değiştirilmiş S-1 formu sunması ve SEC'in başvuruyla ilgilendiğine dair göstergeler, Litecoin ETF'sinin onaylanma ihtimalini güçlendiriyor.

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Litecoin (LTC) ETF başvurusu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Canary Capital'in sunduğu S-1 formu, piyasada heyecan yarattı.

ETF analisti Eric Balchunas, konuya ilişkin değerlendirmesinde SEC'ten gelen yorumların olumlu olduğunu vurguladı. Balchunas'ın X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımına göre bu durum, Litecoin'in onay alacak bir sonraki kripto para birimi olacağı yönündeki tahminlerini destekliyor.

Süreçteki en önemli belirsizlik ise Gary Gensler'ın gelecek pazartesi görevi bırakmasının ardından atanacak yeni SEC başkanı olarak görülüyor. Reuters haberine göre Başkan Donald Trump'ın kripto dostu eski SEC komiseri Paul Atkins'i seçmesi dikkat çekiyor.

Bir diğer Bloomberg analisti James Seyffart, Canary'nin S-1 formu sunmasının SEC'in başvuruyla yakından ilgilendiğinin göstergesi olabileceğini belirtiyor. New York Stock Exchange gibi öz düzenleyici kuruluşların 19b-4 başvurusu, olası onay için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.