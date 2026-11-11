Kripto cüzdanı devinden şaşırtan itiraf: Herkes hacklenecek

Pascal Gauthier, 10 Kasım'da katıldığı bir röportajda donanım cüzdanlarının güvenliğine ilişkin soruları yanıtladı. Gauthier, "Herkes bir noktada hacklenecek." dedi ve bu kuralın Ledger için de diğer şirketler için de geçerli olduğunu belirtti.

Sözler X'te kısa sürede yayıldı ve tepki çekti. Bir kullanıcı, tüm kripto varlıkların yüzde 20'sinden fazlasını koruyan bir şirketin CEO'sunun bunu söylemesini sorguladı. Başka bir kullanıcı da şirketin tüm işinin, kullanıcıların hacklenmemesi için cihaz satmak olduğunu hatırlattı.

90 MİLYON DOLARLIK KAYBI KABUL ETTİ

Gauthier, sözlerini 29 Ekim'de bir kripto para borsasına düzenlenen 6,3 milyar dolarlık saldırıyı değerlendirirken söyledi. Gauthier, varlıkları tek bir kurumda toplayan merkezi platformların saldırılara daha açık olduğunu savundu.

Ele geçirilen Ledger cihazlarıyla ilişkilendirilen yaklaşık 90 milyon dolarlık kaybı kabul eden Gauthier, bu tutarın şirketin koruduğu varlıkların yaklaşık yüzde 0,01'ine denk geldiğini belirtti. Gauthier'ye göre kripto hırsızlıklarında geçen yıl 9 milyar, bu yıl ise şimdiye kadar 12 milyar dolar çalındı.

EKİMDE CİHAZLARA GİZLİ PARÇA YERLEŞTİRİLDİ

Açıklamalar, Ledger cihazlarına yönelik saldırıların ardından geldi. Ledger, ekim ayında Güneydoğu Asya'daki bir satıcı üzerinden dağıtılan bazı cihazlara gizli bir parça yerleştirildiğini doğrulamıştı.

Şirkete göre bu parça, kurulum sırasında ekranda gösterilen 24 kelimelik kurtarma ifadesini kopyalayıp mobil bağlantı üzerinden dışarı aktarabiliyordu. Ledger, başka bir vakanın ardından Almanya'da bir perakende zinciri üzerinden yaptığı satışları da durdurdu.

Güvenlik kaygıları başka projeleri de etkiledi. Sui ağına özel donanım cüzdanı projesi Suiball, 10 Kasım'da sektördeki saldırıları gerekçe göstererek kapandığını duyurdu ve ön sipariş verenlere iade yapacağını açıkladı.