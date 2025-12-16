Kripto bankacılığında dev satın alma: Anchorage, Securitize'ın varlık yönetim birimini bünyesine kattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin federal lisansa sahip ilk kripto bankası olan Anchorage Digital, finans sektöründe ses getiren bir satın almaya imza attı. Şirket, tokenize varlık piyasasının önde gelen oyuncularından Securitize'a ait "Securitize For Advisors" birimini devraldığını resmen açıkladı. Yapılan duyuruda anlaşmanın mali şartlarına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

KURUMSAL HİZMETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bu stratejik hamleyle birlikte Anchorage, kayıtlı yatırım danışmanlarına (RIA) sunduğu finansal danışmanlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma kapsamında Securitize For Advisors ekibi ve platformun ön yüz teknolojisi tamamen Anchorage bünyesine entegre edilecek. Satın alınan birimin son bir yıl içindeki performansı ise dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre birim, yönetilen net varlıklarda ve yeni mevduatlarda yüzde 4.500 oranında büyüme kaydederek rekor kırdı.

ABD'de düzenleyici ortamın kripto para sektörü lehine gelişmesi de bu satın almanın zamanlamasını anlamlı kılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın dijital varlıkların emeklilik hesaplarına dahil edilmesinin önünü açan başkanlık kararnamesi, ülkedeki kripto finans deneyimlerini teşvik eden önemli düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor.

Anchorage CEO'su Nathan McCauley, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yatırım danışmanlarının kripto benimsemesinde kritik bir dalga yarattığını vurguladı. McCauley, federal düzenlemelere tabi saklama platformlarını Securitize'ın teknolojisi ve uzmanlığıyla birleştirerek varlık yöneticileri için birinci sınıf bir çözüm inşa ettiklerini ifade etti. Halihazırda Securitize For Advisors varlıklarının yüzde 99'unun satın alma öncesinde de Anchorage tarafından saklanıyor olması, operasyonel geçişin sorunsuz olacağına işaret ediyor.

Diğer taraftan Securitize, bu satışla birlikte ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanmayı planlıyor. Şirket CEO'su Carlos Domingo, danışmanlık biriminin inanılmaz bir başarı hikayesi yazdığını ancak bu satışın şirketin çekirdek işine yoğunlaşmasını sağlayacağını belirtti. 2017 yılında kurulan ve BlackRock'ın BUIDL fonu gibi önemli ürünlerin ihraççısı olan Securitize, 1,25 milyar dolar değerleme ile halka arz hazırlıkları yapıyor.