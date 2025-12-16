Haberler

Kripto bankacılığında dev satın alma: Anchorage, Securitize'ın varlık yönetim birimini bünyesine kattı

Kripto bankacılığında dev satın alma: Anchorage, Securitize'ın varlık yönetim birimini bünyesine kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de federal lisanslı kripto bankası Anchorage Digital, tokenize varlık devi Securitize'ın varlık yönetimi birimini satın aldığını duyurdu. Bu stratejik hamle, kayıtlı yatırım danışmanlarına (RIA) sunulan hizmetleri genişletmeyi ve kurumsal benimsemeyi hızlandırmayı hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin federal lisansa sahip ilk kripto bankası olan Anchorage Digital, finans sektöründe ses getiren bir satın almaya imza attı. Şirket, tokenize varlık piyasasının önde gelen oyuncularından Securitize'a ait "Securitize For Advisors" birimini devraldığını resmen açıkladı. Yapılan duyuruda anlaşmanın mali şartlarına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

KURUMSAL HİZMETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bu stratejik hamleyle birlikte Anchorage, kayıtlı yatırım danışmanlarına (RIA) sunduğu finansal danışmanlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma kapsamında Securitize For Advisors ekibi ve platformun ön yüz teknolojisi tamamen Anchorage bünyesine entegre edilecek. Satın alınan birimin son bir yıl içindeki performansı ise dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre birim, yönetilen net varlıklarda ve yeni mevduatlarda yüzde 4.500 oranında büyüme kaydederek rekor kırdı.

ABD'de düzenleyici ortamın kripto para sektörü lehine gelişmesi de bu satın almanın zamanlamasını anlamlı kılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın dijital varlıkların emeklilik hesaplarına dahil edilmesinin önünü açan başkanlık kararnamesi, ülkedeki kripto finans deneyimlerini teşvik eden önemli düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor.

Anchorage CEO'su Nathan McCauley, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yatırım danışmanlarının kripto benimsemesinde kritik bir dalga yarattığını vurguladı. McCauley, federal düzenlemelere tabi saklama platformlarını Securitize'ın teknolojisi ve uzmanlığıyla birleştirerek varlık yöneticileri için birinci sınıf bir çözüm inşa ettiklerini ifade etti. Halihazırda Securitize For Advisors varlıklarının yüzde 99'unun satın alma öncesinde de Anchorage tarafından saklanıyor olması, operasyonel geçişin sorunsuz olacağına işaret ediyor.

Diğer taraftan Securitize, bu satışla birlikte ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanmayı planlıyor. Şirket CEO'su Carlos Domingo, danışmanlık biriminin inanılmaz bir başarı hikayesi yazdığını ancak bu satışın şirketin çekirdek işine yoğunlaşmasını sağlayacağını belirtti. 2017 yılında kurulan ve BlackRock'ın BUIDL fonu gibi önemli ürünlerin ihraççısı olan Securitize, 1,25 milyar dolar değerleme ile halka arz hazırlıkları yapıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var

Bahis skandalında yeni gelişme! 24'ü hakem çok sayıda isme ağır ceza
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
title