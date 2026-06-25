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Kraken'den tahmin piyasasına milyon dolarlık yatırım

Kraken'den tahmin piyasasına milyon dolarlık yatırım
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Spor tahmin piyasası uygulaması Onyx Odds, kripto borsası Kraken'in çatı şirketi Payward liderliğindeki Seri A turunda 20 milyon dolar topladı. Şirketin değerlemesi bu turla 220 milyon dolara ulaştı.

Onyx Odds'un kuruluşundan iki yıldan, beta sürecinden çıkışından ise bir yıldan kısa süre geçtiğini vurguladı. Uygulama, kullanıcıların spor sonuçlarına borsada işlem gören araçlarla pozisyon almasına olanak tanıyor.

Yatırım kapsamında Onyx Odds, Kraken ve Payward ürünlerinin arkasındaki kurumsal altyapı Payward Services'e entegre olacak. Uygulamaya kripto para alım satımı da eklenecek. Kraken, 190'dan fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini bildiriyor.

PİYASA LİDERİ 22 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Şirket, tahmin piyasalarında çetin bir rekabetle karşılaşacak. Pazara hâkim olan Kalshi ve Polymarket, agresif pazarlama sayesinde güçlü bir tanınırlık kazandı. Kalshi yakın zamanda 1 milyar dolarlık turun ardından 22 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. ABD'li Kraken rakipleri Coinbase ve Gemini de tahmin piyasası ürünleri sundu. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise kendi tahmin piyasası uygulamasını hazırlıyor.

Tahmin piyasaları, özellikle ABD'de hukuki davalar ve içeriden öğrenenlerin ticareti endişeleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu piyasaların eyalet düzeyinde mi yoksa federal düzeyde mi düzenleneceği tartışması sürüyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, kurumunun bu piyasalar üzerinde münhasır yetkiye sahip olduğunu savunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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