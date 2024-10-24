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Kraken kendi Blockchain ağıyla DeFi dünyasına adım atıyor

Kraken kendi Blockchain ağıyla DeFi dünyasına adım atıyor
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Kraken, yeni Blockchain platformu Ink ile merkezi olmayan finans (DeFi) alanında büyük bir adım atıyor. Kraken'in yeni platformu Ink, aracısız işlemler sunarak kullanıcılara borç verme ve almanın yanı sıra token ticareti imkanı sağlayacak. Bu yenilik, Kraken'in sektördeki pozisyonunu güçlendirirken, DeFi uygulamalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Kraken, merkezi olmayan finans dünyasında yenilikçi bir adım atarak yeni Blockchain platformu Ink'i duyurdu. 2025'in ilk çeyreğinde kullanıma sunulması planlanan Ink, kullanıcıların aracısız token ticareti yapmalarını, borç vermelerini ve borç almalarını sağlayacak. Bu platform, Coinbase'in Base platformuna benzer özellikler sunarak sektördeki rekabeti kızıştıracak.

Ink Blockchain Platformu ile Kraken, DeFi Kullanımını Kolaylaştırıyor

Kripto para borsaları arasında saygın bir konuma sahip olan Kraken, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir projeyle gündemde. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçecek olan özgün Blockchain projesi Ink'i duyurdu. Bu yenilikçi platform, kullanıcılara aracısız ticaret yapma ve kredi işlemlerini gerçekleştirme olanağı sunacak.

Kraken'in kurucu ortaklarından Andrew Koller'in açıklamalarına göre, Ink Blockchain ağının test sürümü bu yıl içinde geliştiricilerin kullanımına açılacak. Platform, önümüzdeki yılın başlarında hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların hizmetine sunulacak. Bu hamle, Binance'in BNB Chain girişimine benzer bir strateji izliyor.

Kullanıcı deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla dikkat çeken Ink, DeFi uygulamalarının yaygınlaşmasını hedefliyor. Koller, platformun Kraken Wallet üzerinden erişilebilir olacağını ve kullanıcıların merkezi ile merkezi olmayan sistemler arasında kolayca geçiş yapabileceklerini vurguladı.

Lansman aşamasında merkezi olmayan borsalar ve toplayıcılar gibi çeşitli uygulamalar kullanıma sunulacak. Platformun, ilerleyen dönemlerde gerçek dünya varlıklarını ve gelişmiş borç verme uygulamalarını desteklemesi planlanıyor. Başlangıçta işlem yönetimini Kraken üstlenecek olsa da bu görev zamanla farklı taraflar arasında paylaşılacak.

San Francisco merkezli Kraken, 2011'den bu yana kripto para dünyasında önemli bir aktör olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin geleceği, ABD'deki seçimlerin ardından şekillenecek kripto politikalarından sonra netleşecek. Geçtiğimiz yıl SEC ile yaşanan anlaşmazlıklar, şirketin karşılaştığı zorluklar arasında yer alıyor.

Şu anda yaklaşık 40 kişilik bir ekip Ink projesi üzerinde çalışırken, Kraken geliştiricilere yönelik etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Şirket, potansiyel bir halka arz hazırlığı içindeyken yeni ürün ve pazar arayışlarını da sürdürüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Finans Dünya Defi

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