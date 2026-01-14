Kraken bağlantılı SPAC, 250 milyon dolarlık halka arz için Nasdaq'a başvurdu

KRAKacquisition Corp, SEC'e S-1 kayıt beyanı sunduğunu duyurdu. Planlanan halka arz kapsamında şirket, tanesi 10 dolar değerinde 25 milyon birim satışa sunmayı hedefliyor. Her birim bir adet A Sınıfı adi hisse ve dörtte bir adet itfa edilebilir varant içerecek. Şirket, birimlerinin Nasdaq Global Market'ta "KRAQU" sembolüyle işlem görmesi için başvuruda bulundu.

HEDEFLER VE YÖNETİM KADROSU

Basın açıklamasında, KRAKacquisition'ın bir veya daha fazla operasyonel şirketle birleşme ya da iş birliği yapmak amacıyla kurulan bir boş çek (blank check) şirket olduğu belirtildi. Şirketin sponsoru Kraken'ın bağlı kuruluşu olarak açıklandı. Ancak şirket, henüz belirli bir birleşme hedefi seçmediğini ve doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir potansiyel hedefle görüşme yapmadığını vurguladı.

Halka arz odaklı yatırım hizmetleri firması Renaissance Capital'ın raporuna göre KRAKacquisition, Tribe Capital ve Natural Capital tarafından da destekleniyor. Natural Capital'ın kurucu ortağı ve genel ortağı Ravi Tanaku, SPAC'ın CEO'su ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kraken'dan Sahil Gupta ise CFO pozisyonunda bulunuyor. Rapora göre şirket, ödeme ağları ve tokenizasyon platformları gibi kripto ekonomisinin temel altyapısını geliştiren işletmeleri hedefliyor.

KRAKEN'İN BÜYÜME STRATEJİSİ

KRAKacquisition'ın halka arz planı, Kraken'ın kendi halka arz süreciyle paralel ilerliyor. Kripto borsası geçen Kasım ayında SEC'e 20 milyar dolar değerlemeyle gizli S-1 başvurusu yapmıştı. O tarihten bu yana Kraken, tokenize varlık ihraççısı Backed Finance'ın satın alma anlaşmasını resmileştirdi. Borsa 2025 yılında ABD vadeli işlem platformu NinjaTrader'ın 1,5 milyar dolara satın alınması dahil toplam dört şirket satın aldı.

Şirket henüz belirli bir hedef üzerinde anlaşmamış olsa da KRAKacquisition'ın halka arzı, Kraken'ın kapsamlı ve çok varlıklı bir finans platformuna dönüşme hedefi doğrultusunda ekosistemini genişletmek için stratejik bir araç olabilir.