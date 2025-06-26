Kraken Avrupa kripto para pazarında yerini aldı

Avrupa kripto düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle, büyük kripto para borsaları stratejilerini güncelliyor. Kraken'in İrlanda üzerinden aldığı Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) onayı, borsanın mevcut yedi ülkedeki sanal varlık hizmet sağlayıcısı kayıtlarına ek olarak kapsamlı bir Avrupa varlığı oluşturuyor. Bu gelişme, AB pazarındaki rekabeti daha da kızıştırıyor.

Kraken 30 Avrupa Ülkesinde Kripto Hizmeti Sunacak

Kraken eş- Ceo'su Arjun Sethi, lisansın "kritik bir dönüm noktası" olduğunu belirtti. Sethi, "Bu lisans o çabayı yansıtıyor ve ürün teklifimizi genişletmek, kurumsal ve bireysel müşteri tabanımızı büyütmek için güçlü bir konuma yerleştiriyor." dedi.

MiCA düzenlemesi geçtiğimiz yılın sonunda tam olarak yürürlüğe girdikten sonra kripto endüstrisi Avrupa pazarına yönelik stratejilerini hızla güncelledi. Düzenleme, Avrupa Birliği ekonomik alanı boyunca kripto varlıklar için kapsamlı yönergeler ve kurallar oluşturuyor.

İrlanda'nın kripto merkezi olarak tercih edilmesi tesadüf değil. Ülke, esnek düzenleyici yaklaşımı ve AB içindeki stratejik konumuyla küresel kripto borsalarını cezbediyor.

Kraken'in bu hamlesi, sektördeki rekabeti daha da yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz hafta Coinbase Lüksemburg'dan MiCA lisansını duyururken, Winklevoss ikizlerinin Gemini'si Malta'da lisans alma sürecinin son aşamalarında bulunuyor. OKX ise MiCA merkezi olarak Malta'ya karar verdi.

Bu gelişmeler, AB'nin kripto düzenlemelerinin küresel kripto endüstrisini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Düzenleyici netlik sağlayan MiCA, büyük borsaların Avrupa'da güvenli ve yasal hizmet sunma kapısını açtı.