Kolombiya Worldcoin'i incelemeye aldı

Kolombiya, biyometrik verileri kullanan kripto para projesi Worldcoin hakkında soruşturma başlattı. Ülkenin veri koruma yasalarını ihlal ettiği şüphesiyle incelemeye alınan şirket, göz irisi taraması karşılığında kullanıcılarına kripto para dağıtıyor.

Worldcoin Gizlilik İhlalleri İddialarıyla Sarsılmaya Devam Ediyor

Kolombiya'nın tüketici hakları alanındaki en yetkili kurumu, biyometrik verileri kullanan kripto para girişimi Worldcoin ve bu projenin arkasındaki şirket Tools for Humanity hakkında soruşturma başlattı. Ülkenin veri koruma yasalarının ihlal edildiği şüphesiyle harekete geçen Kolombiya Endüstri ve Ticaret Denetim Kurulu (SIC), şirketin kişisel veri toplama yöntemlerini mercek altına aldı.

SIC'in açıklamasına göre soruşturmanın odak noktası, Worldcoin'in özellikle hassas nitelikteki bilgileri de içeren kişisel verileri toplama pratiklerinin, ülkenin mevzuatına uygunluğunu tespit etmek. Kurul, yaptırım uygulama yetkisine sahip olup, suçlu bulunması halinde Worldcoin'in faaliyetlerini altı aya kadar durdurabilir, para cezası kesebilir veya daha ağır yaptırımlar uygulayabilir. Bununla birlikte, hassas verilerin işlenmesinin derhal ve tamamen sonlandırılması da olası cezalar arasında yer alıyor.

OpenAI'nin üst düzey yöneticisi Sam Altman'ın kurucusu olduğu Worldcoin, kullanıcıların göz irisi verilerini tarayarak onlara "Dünya Kimliği" veriyor ve kaydolan kişilere WLD adlı kripto para biriminden dağıtıyor. Şirketin resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, proje dünya çapında 6,5 milyon katılımcıya ulaşmış durumda.

Haziran ayında Kolombiya pazarına giriş yapan Worldcoin, ülkenin yedi farklı şehrinde, başkent Bogota ağırlıklı olmak üzere toplam 25 noktada Orb adı verilen tarayıcı cihazlarını konuşlandırdı.

Göz irisi verilerinin toplanması konusu, global ölçekte birçok ülkede düzenleyici kurumların radarına girmiş durumda. Worldcoin, Mart ayında kullanıcıların kendi iris verileri üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik düzenlemeler yaparken, Hong Kong'daki operasyonlarını sürdüremez hale geldi.