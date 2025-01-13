Kısa vadede yükseliş beklenen 3 altcoin

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2025 yılı itibarıyla kripto para piyasasını ne gibi gelişmelerin beklediği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir seyir izleyen grafiklerin ardından yükseliş potansiyeli taşıyan coinler araştırılıyor. Biz de sizler için işlem hacimlerini ve analistlerin genel yorumlarını baz alarak ivme kazanabilecek 3 coin'i derledik.

Polkadot (DOT)

Polkadot, yıl içinde yüzde 15'lik bir düşüş yaşamasına rağmen, çeşitli metriklerde güçlü performans sergiliyor. Hydration DEX üzerinden 124 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilirken, Bifrost likit staking değeri 15,1 milyon dolara ulaştı. Moonwell yaklaşık 200 milyon dolarlık kilitli değere sahip. Polkadot'un transfer hacimleri dördüncü çeyrekte rekor seviyelere ulaştı. Yüzde 12 oranında staking getirisi sunan Polkadot, teknik analizlerde "cup-and-handle" ve "falling wedge" formasyonlarıyla yüzde 72'ye varan bir fiyat artış potansiyeline işaret ediyor.

ai16z (AI16Z)

ai16z, son dönemde hızlı bir büyüme gösterdi. Aralık ayında yüzde 27 artış kaydederek 1,61 dolara ulaştı. Piyasa değeri, 400 milyon dolar seviyesinden 1,75 milyar dolara çıktı. Projenin bir layer-one blok zinciri olma yönündeki teklifinin bu büyümede etkili olduğu belirtiliyor. Ticaret hacimlerindeki artış ve açık pozisyonlardaki yüzde 238'lik yükseliş dikkat çekiyor.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, büyük yatırımcıların ilgisiyle yeniden hareketlilik gösterdi. Ocak aylarının tarihsel olarak güçlü bir performansa sahip olduğu ve ortalama yüzde 83,9 getiri sağladığı kaydediliyor. Elon Musk'ın desteğiyle DOGE, aralık ayında 0,315 dolarlık seviyeye ulaştı.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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