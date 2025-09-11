Kırgızistan kripto rezervi için yasal çerçeveyi tamamladı

Kırgızistan parlamentosu kritik bir karar alarak devlet kripto rezervi kurulmasını onayladı. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakyt Sydykov tarafından sunulan yasa tasarısı, ülkenin mali istikrarını artırmak için çeşitlendirme stratejisini benimsiyor.

Kırgızistan Kripto Madenciliğinde Dünyaya Örnek Oluyor

Parlamentoda gerçekleşen oylama, devlet kripto rezervinin oluşturulması için yasal çerçeveyi belirledi. Bakan Sydykov, bu rezervin kripto madenciliği yoluyla oluşturulacağını açıkladı.

Yasa tasarısına göre Kırgızistan'ın potansiyel kripto rezervi yalnızca Bitcoin (BTC) gibi saf kripto varlıklarına dayanmayacak. Kırgızistan gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve stablecoin ihracı yapabilecek.

Enerji tarifelerinde eşitlik ilkesi benimsenecek ve devlet kripto madenciliğinde diğer madencilerle aynı tarifeleri ödeyecek. Bakan, termik santral ve Kambar-Ata-1 tesislerinin temel amacının madencilik olmadığını vurguladı.

Tasarının yasalaşması için Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov'un imzası bekleniyor. Japarov, birkaç ay önce merkez bankası dijital para birimi hakkında yasa imzalamıştı.

Kırgızistan'ın bu hamlesi, komşu ülke Kazakistan'ın da benzer girişimler geliştirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, hükümeti ülkede kripto ve yapay zeka gelişimine odaklanmaya çağırmıştı.