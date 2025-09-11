Haberler

Kırgızistan kripto rezervi için yasal çerçeveyi tamamladı

Kırgızistan kripto rezervi için yasal çerçeveyi tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan parlamentosu "Sanal Varlıklar" yasasını üç oturumda geçirerek devlet kripto rezervi kavramını yasallaştırdı. Ekonomi Bakanı Bakyt Sydykov'un sunduğu tasarı, kripto madenciliği ve stablecoin ihracı için yasal zemin hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov'un imzasıyla yürürlüğe girecek düzenleme, Orta Asya için öncü nitelik taşıyor.

Kırgızistan parlamentosu kritik bir karar alarak devlet kripto rezervi kurulmasını onayladı. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakyt Sydykov tarafından sunulan yasa tasarısı, ülkenin mali istikrarını artırmak için çeşitlendirme stratejisini benimsiyor.

Kırgızistan Kripto Madenciliğinde Dünyaya Örnek Oluyor

Parlamentoda gerçekleşen oylama, devlet kripto rezervinin oluşturulması için yasal çerçeveyi belirledi. Bakan Sydykov, bu rezervin kripto madenciliği yoluyla oluşturulacağını açıkladı.

Yasa tasarısına göre Kırgızistan'ın potansiyel kripto rezervi yalnızca Bitcoin (BTC) gibi saf kripto varlıklarına dayanmayacak. Kırgızistan gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve stablecoin ihracı yapabilecek.

Enerji tarifelerinde eşitlik ilkesi benimsenecek ve devlet kripto madenciliğinde diğer madencilerle aynı tarifeleri ödeyecek. Bakan, termik santral ve Kambar-Ata-1 tesislerinin temel amacının madencilik olmadığını vurguladı.

Tasarının yasalaşması için Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov'un imzası bekleniyor. Japarov, birkaç ay önce merkez bankası dijital para birimi hakkında yasa imzalamıştı.

Kırgızistan'ın bu hamlesi, komşu ülke Kazakistan'ın da benzer girişimler geliştirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, hükümeti ülkede kripto ve yapay zeka gelişimine odaklanmaya çağırmıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı

Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti

Trump açıkça tehdit etti: Bunu yaparsanız sizi avlayıp ezeceğiz
Ziyaret sonrası ilk açıklama: DEM Partili Bakırhan'dan Özgür Özel'i mest eden sözler

Özgür Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title