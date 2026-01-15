KB, stablecoin destekli kredi kartı için patent başvurusu yaptı

KB Kookmin Card, yaptığı açıklamada patent başvurusunun kullanıcıların mevcut kredi kartlarını Blockchain tabanlı dijital cüzdanlarla entegre eden hibrit bir ödeme sistemini kapsadığını duyurdu. Önerilen sistemde müşteriler, kredi kartlarına bir Blockchain cüzdan adresi kaydettikten sonra cüzdanlarındaki stablecoinleri mevcut kredi kartlarıyla birlikte kullanabilecek.

Sisteme göre, bağlı elektronik cüzdandaki stablecoin bakiyesi ödemelerde otomatik olarak önceliklendirilecek. Stablecoin bakiyesinin yetersiz kaldığı durumlarda kalan tutar kredi kartına yansıtılacak. KB, tasarımın mevcut kart ödeme altyapısını, kullanıcı deneyimini ve ödül programları ile güvenlik avantajlarını koruyarak dijital varlık ödemelerindeki sürtünmeyi azaltmayı hedeflediğini belirtti. Şirket, teknolojinin stablecoinlerin niş platformların ötesine geçerek ana akım finansa evrilmesine yardımcı olacağını öngörüyor.

Bir KB Card yetkilisi basın açıklamasında, "Bu patent, müşterilerin dijital varlıkları daha kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için teknik altyapıyı oluşturuyor. İlerleyen dönemde, tüketici korumasını ön planda tutarak düzenleyici ve piyasa koşullarını değerlendirip teknolojiyi kullanıma sunma planlarını inceleyeceğiz." dedi.

YEREL STABLECOİN HAMLELERİ

KB'nin patent başvurusu, Güney Kore'de stablecoinler ve kripto piyasasına yönelik düzenleyici gelişmelerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un politika vizyonu doğrultusunda hazırlanan "Dijital Varlık Temel Yasası" çerçevesinin, won'a endeksli yerel bir stablecoin piyasası oluşturması bekleniyor.

KB Kookmin Bank, Haziran ayında yerel düzenleyiciler ve yasa koyucuların won stablecoin girişimine destek sinyalleri vermesinin ardından stablecoin tescil başvurusu yapan ilk kuruluşlar arasında yer almıştı. Hangi kuruluşların stablecoin ihraç edebileceğine dair kapsamlı bir tartışmanın ardından Kore Merkez Bankası ve Finansal Hizmetler Komisyonu'nun lisanslı bankalardan oluşan bir konsorsiyum etrafında şekillenen bir ihraç modeli üzerinde anlaştığı bildirildi. Ancak iktidar partisi milletvekilleri, banka odaklı bu yapının inovasyonu engelleyeceğini eleştirdi.

Ülkenin dijital varlıklara yönelik ikinci kapsamlı düzenlemesi olan Dijital Varlık Temel Yasası'nın bu yılın ilk çeyreğinde sonuçlandırılması hedefleniyor.