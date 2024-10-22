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Kain Warwick DeFi rönesansında yeni dönem sinyali verdi

Kain Warwick DeFi rönesansında yeni dönem sinyali verdi
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Infinex ve Synthenix kurucusu Kain Warwick, önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump ile bağlantılı World Liberty Financial'ın token satışındaki düşük performansını değerlendiren Warwick, piyasanın ICO'lardan memecoin'lere kaymasının etkisini vurguladı. DeFi alanında yeni bir rönesans başladığını belirten Warwick, Infinex'in kripto dünyasına giriş engellerini azaltma hedefini açıkladı.

Kripto para ekosisteminin son dönemlerini PvP oyunlarına benzeten Warwick, gelecek yıl sektörün çok daha geniş bir ilgi odağı haline geleceğini öngörüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin (BTC) ve kripto paralara açıkça destek vermesinin seçimleri sektör için kritik hale getirdiğini belirten Warwick, yeni başkandan Gary Gensler'in görevden alınmasını umduğunu ifade etti.

DeFi Dünyasında Kullanıcı Deneyimi Devrimi Başlıyor

Kain Warwick, World Liberty Financial projesinin 2017'de yapılması halinde 1 milyar dolar toplayabileceğini söyledi. Projenin düşük performansını, token satışlarından memecoin'lere doğru gerçekleşen trend değişimine bağladı.

DeFi alanında bir rönesans yaşandığını belirten Warwick, tüm DeFi kurucularının heyecanlı olduğunu belirtti. Geçmişte DeFi geliştiricilerinin sadece meraklılar için geliştirme yaptığını ve talebin tükendiğini söyleyen Warwick, Infinex'in bu sorunu çözmek için tasarlandığını belirtti.

Infinex platformunun, kullanıcıların gas ücretleri ve özel anahtarlar hakkında teknik bilgiye ihtiyaç duymadan DeFi dünyasında yer almasını sağlayacağını açıklayan Warwick, platformun "herkesin içeri girip DeFi oynamasını sağlamak" amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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