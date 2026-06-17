K33 Bitcoin sahiplerinin davranışında dikkat çeken bir değişim gördü

K33'ün güncel piyasa raporunda Araştırma Direktörü Vetle Lunde, 2024-25 döngüsünün belirleyici özelliğinin, fiyatlar rekor seviyelere ulaşırken çok sayıda eski coinin yeniden hareketlenmesi ve büyük olasılıkla satılması olduğunu belirtti. Lunde'ye göre 2026'da ise iki yıl ve üzeri yaştaki coinlerin yeniden hareketlenmesi olağanüstü düşük kaldı. 6 Haziran'a kadar yalnızca 218.421 BTC yeniden hareket gördü ve bu, çok daha zayıf bir zincir üstü satış baskısına işaret etti.

Lunde, "Eski arzın 6 Haziran itibarıyla daha düşük yeniden hareketlendiği tek yıl, iki yıl ve üzeri yaştaki yalnızca 70.600 BTC'nin hareket gördüğü 2012 oldu." dedi. Aynı isim, 6 Haziran 2024 itibarıyla 1,18 milyon BTC'nin yeniden hareketlendiğini, bunun da 2026'daki zincir üstü satış baskısının son iki yıla kıyasla ne kadar farklı olduğunu gösterdiğini ekledi.

UZUN VADELİ SAHİPLER ARZIN YÜZDE 79'UNU TUTUYOR

Eski coin hareketliliğindeki düşüş, uzun vadeli sahiplerin satmaya daha az istekli olduğunu ve sabırlı katılımcıların arzı istikrarlı biçimde emdiğini gösteriyor. Lunde'ye göre bu durum, ayı piyasasının sona yaklaştığına dair bir başka işaret sunuyor. Araştırmacı, "Bu görüşü destekler biçimde, BTC'nin dolaşımdaki arzının yüzde 79'u artık uzun vadeli sahiplerin elinde ve bu, süregelen birikimi yansıtan tüm zamanların yeni rekoru." dedi.

K33'e göre bu tablo, her Bitcoin ayı piyasasında görülen bir örüntüyle uyum gösteriyor. Piyasa dibe yaklaşırken dolaşımdaki arzın giderek artan bölümü uzun vadeli sahiplerin eline geçiyor. Lunde geçen hafta, Bitcoin'in dolaşımdaki arzının yüzde 50'sinin zararda olduğunu belirtmişti. Bu seviyeye tarihsel olarak yalnızca büyük ayı piyasası diplerinden haftalar önce, çoğu zaman da son bir düşüş ayağının ardından ulaşılıyor.

Lunde, güncel raporunda koşulların o günden bu yana istikrara kavuştuğunu, son dönemdeki zayıflığın önemli bir kaynağı olan ETF çıkışlarının hafiflediğini vurguladı. İşlem aktivitesi de yıllık diplere geriledi. Bu durum, Bitcoin ayı piyasalarının geç evresinde sık görülüyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Ancak iyimserliği paylaşmayan analistler de var. Wintermute, Glassnode ve Bitfinex geçtiğimiz günlerde ETF akışlarının, stablecoin büyümesinin ve kurumsal talebin kalıcı bir piyasa dönüşünü teyit etmek için hâlâ yetersiz olduğu uyarısını yaptı. Bazı analistler ise Bitcoin'in 30 bin dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü.

Lunde'ye göre tarihin en büyük halka arzında SpaceX'in ilk iki işlem gününde yüzde 28 yükselerek 2,5 trilyon dolar değere ulaşması, son dönemdeki kripto likiditesini etkilemiş olabilir. ABD ile İran arasındaki geçici barış anlaşmasının da damga vurduğu bir haftanın ardından Lunde, dikkatlerin Fed'in çarşamba günkü FOMC toplantısına çevrildiğini belirtti. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantı olan görüşmede, piyasalar yıl içinde faiz artırımı ihtimalini fiyatlasa da faizlerin sabit kalması bekleniyor.

Araştırmacı, "BTC'nin S&P 500 ile 30 günlük korelasyonu 0,6 civarındayken Fed'in iletişimindeki herhangi bir değişiklik, ayı piyasalarında makro gelişmelere özellikle duyarlı olan BTC üzerinde orantısız büyük bir etki yaratabilir." dedi.