Haberler

Justin Sun, World Liberty Financial'a dava açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tron kurucusu Justin Sun, Trump bağlantılı World Liberty Financial'a (WLF) karşı Kaliforniya federal mahkemesinde dava açtığını açıkladı. Sun, WLFI tokenlarının haksız biçimde dondurulduğunu ve yönetişim oy hakkının elinden alındığını öne sürdü.

X (eski adıyla Twitter) platformundaki açıklamasında Sun, "Tüm tokenlarım haksız yere donduruldu, yönetişim önerilerine oy verme hakkım elinden alındı ve geçerli bir gerekçe gösterilmeksizin tokenların yakılarak kalıcı biçimde yok edilmesi tehdidiyle karşı karşıya kaldım." ifadesini kullandı. Proje ekibinin tokenları çözme ve haklarını iade etme taleplerini reddettiğini de belirterek mahkemelere başvurmaktan başka seçeneği kalmadığını vurguladı.

Sun, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini sürdürdüğünü vurgulayarak WLF ekibindeki bazı isimlerin "Başkan Trump'ın değerleriyle bağdaşmayan" bir biçimde hareket ettiğini öne sürdü. Projenin eski en büyük dış yatırımcısı konumundaki Sun, token dondurma krizinin ardından WLF'nin en sert eleştirmenine dönüştü. WLF ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

AKILLI SÖZLEŞME VE KARA LİSTELEME İDDİASI

Nisan ayı başında Sun, WLF'nin WLFI akıllı sözleşmesine gizli bir kara listeleme işlevi yerleştirdiğini ileri sürdü. Bu fonksiyonun yatırımcı tokenlarını "dondurma, kısıtlama ve fiilen müsadere etme" olanağı tanıdığını söyleyen Sun'a WLF'den sert bir yanıt geldi. Proje, Sun'ı "kendi suistimalini örtbas etmek için temelsiz iddialar üretirken mağdur rolü oynamakla" suçladı ve "Mahkemede görüşürüz." dedi.

Dava sürecinin ortasında WLF bir yönetişim önerisi de yayımladı. Öneride, 62 milyarı aşkın WLFI tokenının belirsiz kilitleme düzenlemesinden sabit bir vade sonu teslim takvimine aktarılması öngörülüyor. Erken dönem alıcılar için iki yıllık bekleme süresinin ardından iki yıllık vade sonu teslim içeren plan, takvimi kabul etmeyenlerin tokenlarını süresiz kilitli bırakıyor.

Sun, söz konusu öneriyi "gördüğüm en saçma yönetişim dolandırıcılıklarından biri" olarak nitelendirdi. Diğer erken dönem yatırımcılarla eşit muamele görmek istediğini bir kez daha vurgulayan Sun, "Ne daha fazla ne daha az, yalnızca token aldığım diğer erken dönem yatırımcılarla aynı muameleye layık görülmek istiyorum." dedi.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

