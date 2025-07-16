JPMorgan kripto karşıtı duruşunu sonlandırıyor

Kripto para dünyasının en büyük eleştirmenlerinden Jamie Dimon, duruşunda önemli bir değişim yaşıyor. JPMorgan Chase'in stablecoin projelerine dahil olma kararı, geleneksel finansın dijital varlıklara yaklaşımında yaşanan dönüşümün son örneği oldu. Dimon'un "gerçek ama neden kullanılsın" yaklaşımı, kurumsal kripto adaptasyonunun çelişkili doğasını gözler önüne seriyor.

JPMorgan Stablecoin Planlarını Açıkladı Fakat Kullanım Amacını Sorguluyor

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, geçtiğimiz günlerde yapılan kazanç çağrısında bankanın hem JPMorgan mevduat coini hem de stablecoinlerle ilgileneceğini açıkladı. Dimon, "Bunları anlamak ve bunda başarılı olmak için bu alanda faaliyet göstereceğiz." dedi.

Banka, Coinbase tarafından geliştirilen Layer 2 ağı Base üzerinde JPMD adlı stablecoin benzeri Blockchain tabanlı bir varlığı pilot olarak deneyeceğini açıklamıştı. JPMD, kurumsal bankacılık mevduatlarını temsil edecek "izinli" bir mevduat tokeni olarak tanımlanıyor.

JPMorgan'ın Blockchain birimi Kinexys'in küresel eş başkanı Naveen Mallela, kurumların JPMD'yi zincir üstü kripto para varlık uzlaşması ve sınır ötesi işletmeden işletmeye işlemler için kullanabileceğini belirtti.

Son iki yılda, Wall Street'in büyük kısmı kripto konusunda tavrını değiştirdi. BlackRock'ın milyarlarca dolarlık yönetim altındaki varlıkları bulunan spot Bitcoin ETF'si bu değişimin önemli bir göstergesi. Vanguard da fonları aracılığıyla, sadece Bitcoin toplamaya odaklanmış Strategy şirketinin en büyük hissedarı konumunda.

Dimon önceki dönemlerde Bitcoin'in hiçbir değeri olmadığını söylemekle kalmamış, bu ocak ayında bile buna Ponzi şeması olarak atıfta bulunmuştu. Buna rağmen CEO, JPMorgan'ın müşterilerin Bitcoin satın almasına izin vereceğini ancak dijital varlığı saklama hizmetinde bulundurmayacağını açıkladı.