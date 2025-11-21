JPMorgan kripto düşüşünün nedenlerini sıraladı

JPMorgan analistleri tarafından yayımlanan rapora göre, kripto para piyasasında son dönemde görülen düzeltme hareketinin temelinde bireysel yatırımcılar yer alıyor. Kasım ayı başından bu yana spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonlarından (ETF) yaklaşık 4 milyar dolarlık satış yapan yatırımcılar, piyasadaki düşüşü hızlandırdı.

Perakende Yatırımcı Hisse Senedine Yöneliyor

Banka analistleri, Bitcoin fiyatının 94.000 dolarlık üretim maliyeti veya destek seviyesinin altına gerilemesiyle satış baskısının derinleştiğini belirtti. Ekim ayında piyasadaki düzeltmeye vadeli işlemlerde kaldıraç azaltan kripto odaklı yatırımcılar öncülük ederken kasım ayında durum değişti. JPMorgan Yönetim Direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, mevcut düşüşün arkasında kripto dışı bireysel yatırımcıların olduğunu vurguladı. Analistlere göre bu grup, genellikle spot Bitcoin ve Ethereum fonlarını kullanarak piyasaya dahil oluyor.

Şubat ayındaki rekor çıkışları dahi geride bırakan bu 4 milyar dolarlık satış dalgası, hisse senedi piyasasındaki tabloyla zıtlık oluşturuyor. Bireysel yatırımcılar kasım ayında hisse senedi fonlarına yaklaşık 96 milyar dolar yatırdı. Bu hızın ay sonuna kadar korunması hâlinde girişlerin 160 milyar dolara ulaşarak eylül ve ekim ayı seviyelerini yakalaması bekleniyor. Analistler bu durumu, yatırımcıların riskten tamamen kaçmadığı, aksine kripto paralar ile hisse senetlerini ayrı kategorilerde değerlendirdiği şeklinde yorumluyor.

Raporda ayrıca kripto piyasasının küçük sermayeli teknoloji hisselerini içeren Russell 2000 endeksi ile olan korelasyonunu koruduğu ifade edildi. Opsiyon piyasası verileri, küçük bireysel hesapların alım yönlü işlemlerinde yavaşlama olduğuna işaret ediyor. Banka, ETF satışlarının genel bir riskten kaçış sinyali olarak okunmaması gerektiğinin altını çiziyor.