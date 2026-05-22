JPMorgan düzenleyici dezavantajın tokenize fon büyümesini sınırladığını belirtti

Yönetici direktör Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analist ekibi hazırladığı raporda, tokenize para piyasası fonlarının büyümeyi sürdüreceğini ancak düzenleyici değişiklik olmadan stablecoin piyasasının yüzde 10-15'inin üzerine çıkmasının zor olduğunu öngördü. Tokenize para piyasası fonları hâlihazırda stablecoin evreninin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor.

Stablecoinlerin baskınlığı kripto ekosisteminin tercih edilen nakit aracı haline gelmesinden kaynaklanıyor. Bu varlıklar teminat yönetimi, işlem, mutabakat, sınır ötesi ödeme ile merkezi borsalar ve merkeziyetsiz finans protokollerinde günlük likidite yönetimi gibi geniş bir alanda kullanılıyor.

Tokenize para piyasası fonları ise analistlerin "yapısal düzenleyici dezavantaj" olarak tanımladığı bir sorunla karşı karşıya. Bu fonlar stablecoinlerin aksine genellikle menkul kıymet olarak sınıflandırılıyor ve kayıt, açıklama, raporlama yükümlülükleri ile transfer kısıtlamalarına tabi tutuluyor. Analistler bu gerekliliklerin zincir üstü fonların kripto ekosisteminde özgürce dolaşmasını zorlaştırdığını belirtti.

Ürünün bugünkü başlıca kullanıcıları, boşta nakit üzerinde getiri arayan kripto-yerli yatırımcılar ile geleneksel yatırımcı koruma çerçevesinde kalırken hızlı mutabakat ve programlanabilirlik gibi tokenleştirme avantajlarından yararlanmak isteyen kurumsal yatırımcılar olarak öne çıktı.

Ekip, bu fonların getiri avantajı sayesinde stablecoinlerden daha hızlı büyüyeceğini ancak söz konusu ivmenin iki piyasa arasındaki dengeyi temelden değiştirmeyeceğini ifade etti. Analistler raporda, "Tokenize para piyasası fonları, menkul kıymet olarak sınıflandırılmaktan doğan yapısal dezavantajı azaltacak bir düzenleyici değişiklik olmadıkça stablecoin evreninin yüzde 10-15'inin ötesine geçemeyebilir." ifadesini kullandı.

SEC ADIMLARI VE KURUMSAL DENEMELER "MARJİNAL" BULUNDU

Rapora göre düzenleyici destek bugüne kadar sınırlı kaldı. Analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yıl başında zincir üstü para piyasası fonlarının ihracı için başlattığı basitleştirilmiş süreci hatırlattı. Girişim, Blockchain tabanlı kayıt tutma yapan fonların geri alım işlemlerini kolaylaştırmayı ve operasyonel sürtüşmeyi azaltmayı amaçlıyor.

Ekip ayrıca geleneksel finans firmaları ve kripto şirketlerinin, kurumsal yatırımcıların zincir üstü para piyasası fonlarını borsa dışı işlem teminatı olarak kullanabilmesine yönelik son dönem çalışmalarına dikkat çekti. Bu yapılarda yatırımcılar düzenlemeli platformlar üzerinden ihraç edilen tokenize fon paylarını yatırabiliyor, dayanak varlıklar ise düzenlemeli borsa dışı saklamada kalıyor. Kurumlar bu sayede hem teminatta getiri elde ediyor hem de pay büyüklüğünü işlem amacıyla kullanabiliyor.

Analistler bu adımları yalnızca "marjinal" iyileştirmeler olarak değerlendirdi. Ekibe göre söz konusu gelişmeler tokenize para piyasası fonlarının stablecoinlere kıyasla taşıdığı yapısal düzenleyici dezavantajı ortadan kaldıracak güçte değil ve fonların kripto ekosisteminde sorunsuz dolaşımının önünü açmıyor.