JPMorgan'dan Ethereum hamlesi

Güncelleme:
JPMorgan, Ethereum ağı üzerinde çalışacak ve MONY adını taşıyan yeni tokenize para piyasası fonunu hayata geçirdi. Bankanın 100 milyon dolarlık sermaye ile desteklediği fon, nitelikli yatırımcılara Blockchain tabanlı getiri fırsatları sunmayı hedefliyor.

ABD'nin finans devlerinden JPMorgan Chase, Blockchain teknolojisini geleneksel finans sistemine entegre etme yolunda kritik bir adım daha atarak Ethereum ağını tercih etti. Bankanın 4 trilyon dolarlık varlık yönetimi birimi, "My OnChain Net Yield Fund" (MONY) adını verdiği yeni tokenize para piyasası fonunu resmen duyurdu. Salı günü dış yatırımcılara açılacak olan fonun, ilk etapta bankanın kendi sermayesinden aktarılan 100 milyon dolar ile desteklendiği belirtildi.

Nitelikli Yatırımcılar İçin Dijital Fırsat

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni fon, JPMorgan'ın Kinexys Digital Assets platformu üzerinden yönetilecek ve yalnızca nitelikli yatırımcılara hitap edecek. Katılım şartları arasında bireysel yatırımcılar için en az beş milyon dolar, kurumlar için ise yirmi beş milyon dolarlık yatırım portföyüne sahip olma koşulu bulunuyor. Fona giriş için belirlenen minimum yatırım tutarı bir milyon dolar olarak açıklandı. Yatırımcılar işlemlerini Morgan Money portalı üzerinden gerçekleştirebilecek ve varlıklarını temsil eden dijital tokenları kripto cüzdanlarında saklayabilecek.

Geleneksel para piyasası fonlarının yapısını dijital dünyaya taşıyan MONY, kısa vadeli borçlanma araçlarından oluşan bir sepet sunarak banka mevduatlarına kıyasla daha yüksek getiri sağlamayı hedefliyor. Yatırımcıların nakit paranın yanı sıra Circle'ın stablecoini USDC ile de alım satım yapabileceği ifade ediliyor. Sektör kaynakları, 2025 yılında gerçek dünya varlıklarının (RWA) piyasa değerinin 38 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte kurumsal ilginin bu alana yoğunlaştığını vurguluyor.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın geçmişte kripto paralara yönelik şüpheci açıklamalarına rağmen banka, Blockchain tabanlı finansal ürünlerdeki varlığını hızla artırıyor. Geçtiğimiz hafta Solana ağında gerçekleştirilen ticari senet işlemiyle de dikkat çeken finans devi, BlackRock gibi rakiplerinin de bulunduğu tokenize fon pazarında liderliği hedefliyor. Bu hamle, düzenleyici çerçevelerin netleşmesiyle birlikte geleneksel finansın Blockchain ekosistemine daha cesur adımlarla girdiğini gösteriyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

