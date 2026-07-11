Haberler

Japonya kripto ETF'leri için düğmeye bastı

Japonya kripto ETF'leri için düğmeye bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin ülkede kripto para borsa yatırım fonlarını (ETF) yasallaştırma yolunda ilerlediğini açıkladı. Adım, bu ürünlerin yurt dışı piyasalardaki başarısına yanıt olarak geldi.

Japonya Temsilciler Meclisi kısa süre önce, spot kripto paraların denetimini Ödeme Hizmetleri Yasası'ndan (PSA) Finansal Araçlar ve Borsa Yasası'na (FIEA) taşıyan bir revizyonu kabul etti. Bu değişiklik kripto varlıkları tam anlamıyla düzenlenen finansal ürünler statüsüne yükseltiyor ve onları geleneksel hisse senetleri ile tahvillerle aynı çerçevede ele alıyor. Düzenleme kapsamında kripto ETF'lerinin en erken gelecek yıl borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Statü değişikliği, kripto varlıkları yatırımcı koruması ve piyasa denetimi açısından geleneksel menkul kıymetlerle aynı kurallara tabi kılacak. Bu çerçeve, özellikle kurumsal yatırımcıların düzenlemeye tabi kripto ürünlerine erişimini kolaylaştırması bakımından önemli görülüyor.

SBI ÜÇ YILDA 32 MİLYAR DOLAR HEDEFLİYOR

Japon finans devi SBI Holdings mayısta yeni bir kripto ETF ürününün lansmanını önermişti. Şirket ayrıca altın ile kripto varlıkları birleştiren hibrit bir yatırım fonu da önerdi. Bu üründe portföyün yüzde 51'i altın temelli ETF'lere, yüzde 49'u Bitcoin gibi kripto varlık ETF'lerine ayrılacak. Hibrit ürün hem risk almaktan çekinen kurumsal hem de bireysel yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.

Şirket bu ürünler için iddialı bir hedef belirledi. Japon finans devi, lansmandan sonraki üç yıl içinde yaklaşık 5 trilyon yen (yaklaşık 32 milyar dolar) yönetim altında varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor. Şirket, ETF alanına girebilecek Nomura ve Rakuten Securities gibi diğer büyük Japon finans gruplarının önüne geçerek öncü avantajı elde etmek istiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum

15 yaşındaki Halil İbrahim şehadete böyle yürümüş: O anı unutamıyorum
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklar kavuracak! Bir bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun