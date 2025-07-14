Japon devi haftalık Bitcoin alım rutinini sürdürüyor

Japon devi haftalık Bitcoin alım rutinini sürdürüyor
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Japonya merkezli yatırım firması Metaplanet, Bitcoin'in 120 bin doları aştığı dönemde 797 Bitcoin daha satın aldı. Şirket 93,6 milyon dolar harcayarak toplam varlığını 16.352 Bitcoin'e çıkardı. Şirket CEO'su Simon Gerovich haftalık alım rutininin süreceğini açıkladı. Toplam rezervlerini 16.352 BTC'ye çıkararan Metaplanet dünyanın beşinci büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu pekiştiriyor.

Bitcoin'in 123.000 dolar seviyesini test ettiği bu dönemde, Metaplanet düzenli Bitcoin alım stratejisini sürdürmeye devam ediyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada "Başka bir hafta, başka bir dilim" ifadesiyle alım rutininin devam edeceğini belirtti.

Bitcoin 120 Bin Doları Aşarken Kurumsal Alım Sürüyor

Metaplanet, son alımında Bitcoin başına ortalama 117.451 dolar ödeyerek toplam 797 Bitcoin edindi. satın alım sonrasında şirketin toplam Bitcoin birikimi 1,64 milyar dolar değerle 16.352 Bitcoin'e ulaştı.

Bitcointreasuriesnet verilerine göre Metaplanet, dünyanın en büyük beşinci halka açık kurumsal Bitcoin sahibi konumunu koruyor. Michael Saylor'ın başında bulunduğu Strategy, 597.325 Bitcoin ile listenin başında yer alıyor.

Tokyo borsasında işlem gören şirket, geçen yıl otel yönetimi işletmeciliğinden Bitcoin hazine firmasına dönüştü. Şirket geçen ay açıkladığı güncellenmiş hedefine göre 2027 sonuna kadar 210.000'den fazla Bitcoin tutmayı planlıyor.

Metaplanet, Bitcoin yatırımlarına karşı borçlanarak nakit üreten işletmeler satın alma planlarını açıkladı. CEO Gerovich, şirketin dijital finansal hizmetler gibi sektörlere dallanma fırsatları sunan bir "Bitcoin altın çağında" olduğunu belirtti.

Metaplanet'in Bitcoin odaklı operasyonları ikinci çeyrekte güçlü büyüme kaydetti. Şirketin geliri neredeyse 1,1 milyar yen seviyesine çıkarak yıldan yıla yüzde 42,4 artış gösterdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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