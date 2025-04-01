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Initia (INIT) Airdrop nasıl alınır, şartları nelerdir?

Initia (INIT) Airdrop nasıl alınır, şartları nelerdir?
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Katman-1 (L1) blok zinciri platformu Initia, 50 milyon INIT token dağıtmayı planladığını duyurdu. Airdrop, toplam arzın yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. Bu tokenler, testnet katılımcıları, ekosistem ortakları ve topluluk katkı sağlayıcıları gibi erken destekçilere ödül olarak dağıtılacak. Peki, Initia (INIT) Airdrop nasıl alınır, şartları nelerdir?

Initia airdrop detayları

Airdrop'un büyük kısmı—yaklaşık yüzde 89,46'sı (44,7 milyon INIT token)—2024 yılında Initia'nın testnet aşamalarına katılan 194.294 kullanıcıya ayrıldı. Bu katılımcılar, ağın altyapısını test ederek ve geliştirerek ana ağın sorunsuz bir şekilde başlatılmasına katkıda bulundu.

Initia ekibi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Blok zincirinin kaçınılmaz uygulama zinciri geleceğine doğru yıllardır süren inşa süreci, kapsamlı testler ve tam entegre uygulamalarla oluşturulan bir ekonomi sonrası, Initia artık ana ağı başlatmaya hazır."

Airdrop hakkı kazanan kullanıcılar, ana ağ açıldıktan sonra 30 gün boyunca taleplerini gerçekleştirebilecekler. Bunun dışında, Initia toplam airdrop'un yüzde 4,5'ini (2,25 milyon INIT token) LayerZero, IBC ve MilkyWay gibi ortak ağlardaki aktif kullanıcılara ayırdı.

Bu dağıtım, işlem geçmişi yüksek kullanıcıları hedef alarak Initia'nın farklı blok zinciri ekosistemleriyle entegrasyonuna olan bağlılığını vurguluyor.

Airdrop'un bir diğer bölümü de topluluk katkı sağlayıcılarına ayrıldı. Initia Vakfı, Discord, Telegram ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda aktif olan topluluk üyelerine yüzde 6'lık bir pay (3 milyon INIT token) tahsis etti. Bu kategoriye "Militia Captain", "OG" ve "Initiate of the Week" gibi roller dahil edilerek topluluk odaklı büyümeye verilen önem gösterildi.

Initia, "Bu tahsis toplama dayalıdır, yani birden fazla role sahip kullanıcılar her biri için ayrı bir tahsis alacaktır." açıklamasında bulundu.

Bu hamle, Initia'nın güçlü bir çoklu zincir ekosistemi oluşturma vizyonuna katkıda bulunanları ödüllendirme yaklaşımını yansıtıyor.

Initia'nın finansal desteği

Cryptorank.io verilerine göre Initia, dört farklı yatırım turunda toplam 25 milyon dolar fon toplamayı başardı. Yatırımcılar arasında Theory VC, Delphi Ventures, Hack VC ve eski adıyla Binance Labs olan YZi Labs gibi önemli isimler yer alıyor.

Her ne kadar bu yatırım, şirketin 250 milyon dolarlık değerlemesinin yalnızca küçük bir kısmını oluştursa da, Initia'nın çoklu zincir ekosistemini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu finansal gücü artırıyor. Bu destek, farklı blok zinciri ağları arasında sorunsuz etkileşimleri kolaylaştıran bir yapı inşa etme hedefine katkıda bulunuyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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