Haberler

İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin limitlerini yeniden değerlendirebilir

İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin limitlerini yeniden değerlendirebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Merkez Bankası, sterlin cinsinden stablecoin'ler için önerdiği tutma limitlerini sektör tepkilerinin ardından yeniden ele alabileceğini belirtti. Banka, haziranda güncellenmiş taslak kuralları yayımlamayı planlıyor.

İngiltere Merkez Bankası, kripto sektöründen gelen yoğun tepkilerin ardından sterlin cinsinden stablecoin'lere yönelik tutma limitlerini gözden geçirmeye açık olduğunu bildirdi. Bankanın üst düzey bir yetkilisi, finansal istikrar hedeflerinden taviz vermeden alternatif yaklaşımları değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, Lordlar Kamarası Finansal Hizmetler Düzenleme Komitesi'ndeki konuşmasında bankanın bu hedeflere ulaşmak için farklı yöntemlere açık olduğunu ifade etti. Breeden, stablecoin'lerin günlük ödemelerde yaygınlaşması karşısında sistemi korumak için esnek bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

ÖNERİLEN LİMİTLER SEKTÖRDEN TEPKİ GÖRDÜ

Banka, geçen kasımda yayımladığı istişare belgesinde bireyler için 20.000 sterlin, işletmeler için ise 10 milyon sterlinlik geçici tutma limiti önerdi. Taslak, stablecoin ihraççılarının rezervlerinin en az yüzde 40'ını merkez bankasında faizsiz mevduat olarak tutmasını da öngörüyor.

Sektör temsilcileri, bu limitlerin uygulanmasının güç olacağını ve İngiltere'nin dijital varlık alanındaki yenilikçiliğine zarar verebileceğini savundu. Stablecoin'ler ikincil piyasalarda serbestçe transfer edilebildiği için, ihraççıların bireysel tutma miktarlarını takip etmesi teknik açıdan zor görünüyor. Stand With Crypto UK Direktörü Adriana Ennab, yaklaşık 85.000 kişinin konuya ilişkin dilekçeyi imzaladığını belirtti.

HAZİRANDA YENİ TASLAK KURALLAR BEKLENİYOR

Breeden, gelen geri bildirimlerin büyük bölümünün limitlere karşı çıkmakla sınırlı kaldığını, somut alternatif öneri sunan tarafların azlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Banka, istişare yanıtlarını değerlendirmeyi sürdürüyor ve güncellenmiş taslak kuralları haziranda yayımlamayı planlıyor.

Stablecoin'ler Avrupa genelinde de finans sektörünün gündeminde kalmayı sürdürüyor. Barclays'in de aralarında bulunduğu çeşitli bankalar Blockchain tabanlı ödeme platformlarını araştırıyor. Bir konsorsiyum ise 2026'da euro cinsinden stablecoin piyasaya sürmeyi hedefliyor.

İngiltere'nin finans düzenleyicisi de stablecoin ödeme sistemlerinin 2026'da düzenleyici öncelikler arasında olacağına işaret etti. Nihai düzenlemenin yıl sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü

Gözünü İran'a çeviren Trump'a Irak'ta şok! ABD'ye 4 tabut daha gitti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...